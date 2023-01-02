李东辉因韩国影帝强大气场结巴 闻许成泰人生最大赌注秒尴尬

60岁韩国影帝崔岷植（Choi Min-shik）气场慑人，李东辉（Lee Dong-hwi）光是提到前辈就结巴，许成泰（Heo Sung-tae）透露与崔岷植的微妙缘分被酸“到处炫耀”。（怎么回事？看视频！）

暌违小荧幕25年的崔岷植主演Disney+已经上线的原创韩剧《Big Bet》，饰演卷入杀人案的赌场枭雄。在剧中与他有对手戏的李东辉和许成泰，日前与该剧导演姜允成（Kang Yoon-sung）为宣传新剧，在新加坡接受zaobao.sg的专访。

左起：孙锡久、李东辉和崔岷植出演以菲律宾赌场为故事背景的韩剧《Big Bet》。（Disney+）

李东辉坦言，在崔岷植面前“好像没有存在感”。然而，这丝毫没有打击他的自信心，反而因为有机会与资历深厚的前辈切磋演技而感到无比骄傲。

许成泰则透露，2011年参加韩国视镜节目《Miraculous Audition》时，曾表演崔岷植在电影《Old Boy》里的一场戏，因而展开演艺事业。他说：“想不到居然会有机会和崔岷植前辈同剧演出，感觉很奇妙。”

《Big Bet》以菲律宾的赌场为故事背景。问李东辉和许成泰，人生中是否曾孤注一掷放手一搏？李东辉首次披露自己冒着严重过敏的风险，把幸福押注在两只猫的决定。他“赌”赢了吗？许成泰回想人生最大赌注，竟让李东辉瞬间尴尬！到底许成泰说了什么？点击文头视频看个究竟！