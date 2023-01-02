王俊凯单手吊钢线从天降 网热度1.5亿登榜首

（综合讯）单手吊钢丝从天而降，男星王俊凯登“明星综合热度表”榜首，网络点阅热度达1.5亿。

2023年各大卫视跨年演唱会已经完美落下帷幕，为争取观众的眼球，以便在新的一年先拔头筹夺下收视冠军，节目上各卫视各出奇招，以阵容强大来说，应属于湖南卫视和江苏卫视，它们在收视方面取得不俗成绩，尤其江苏卫视，王俊凯的单手吊钢丝从天而降，更拿下“明星综合热度表”冠军。

高难度动作 惊艳全场

王俊凯在江苏卫视的跨年秀亮相，做到了十足的宠粉，他共唱了三首歌曲，即《万里归途》和《We Will Rock You》及《爱江山更爱美人》。在演唱《万里归途》时，他更选择了高难度从天而降惊艳的出场方式，气场满格，让他在“明星综合热度表”取得31亿的阅读率，明星热度更是高达1.5亿，将其他艺人远远抛在后头。紧随其后的王一博仅得16亿的阅读率及8973万热度，第三是女星刘雨昕，有12亿的阅读率及7783万热度。

杨幂 黄晓明 无缘挤进10大

作为流量担当的杨幂，在湖南卫视跨年晚会露美腿接连演唱了两首歌曲，虽然为该台拿下关注值，但却无法挤进10大热度。同样地，黄晓明与尹正同台合唱，也没能进入10大热度。

实力派的周深也登入“明星综合热度表”10大，虽然名次垫底，但他是实力唱将，能晋升入10大热度艺人已不容易。

杨幂在湖南卫视跨年晚会露美腿接连演唱了两首歌曲。（取自网络）

收视率出炉 央视第一 湖南第二 江苏第三

每年六大平台的跨年晚会，大家最关注莫过于收视率，从最新数据显示，稳居第一的是央视一台，湖南第二和江苏卫视第三，浙江卫视则是垫底。

根据中国媒体报道，央视的最高收视突破3.5，而该台的跨年晚会在开播前一个小时收视都在3以上，尽管它的跨年晚会在凌晨12时就已经提前收官，但没影响其收视率。

尽管湖南卫视跨年晚会少了流量明星，只以“浪姐”和“披哥”撑场，但其跨年晚会收视率也取得很好的成绩，开播几分钟就破1。不过，2022年在该台跨年晚会中收视最高的杨紫，2023年的状态明显不如从前，被网友发现假唱没对上口型调侃了一番。

收视率怎么算？

网站的“收视调查”方式很多，常见的有点击、浏览页次、浏览人次及浏览人数四种。一般上，只要进入某个网站，就算是一个点击，那怕只停留数秒；浏览页次则是一人浏览一页一次，就是一个浏览页次；浏览人次则不以页次来计算，而是以一个用户进入网站直至离开当一次计（无论期间他在网站内看过多少页）；浏览人数，是利用Cookie令一个用户在一段时间内无限次进入该网站，也只是作一次计。