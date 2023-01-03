“会说方言的年轻人太少了” 周初明线上教潮语

艺人周初明星期一（1月2日）晚上在社媒转发一段他教潮语的视频，片中他教大家如何用潮语叫他的名字。

《新明日报》记者星期二（3日）早上联络上周初明，他谦虚地表示自己不是要“教大家”，只是想要分享。他说：“我觉得现在会说方言的年轻人太少了，他们可能甚至不知道自己是什么籍贯。我只是想借助平台，跟大家聊聊方言，让大家多少知道一点。”

爱女仅懂一两句

周初明喜欢说潮州话，他透露私下和澍城大哥也都是用潮语沟通，因为方言给人亲切的感觉。他说：“我在外面碰到会说潮州话的人也会很兴奋，马上和对方用潮州话聊，真的很亲切！”

不过，周初明直言自己身边会说潮州话的对象很少，除了妈妈和老婆，就连两个女儿也不太会说。

“我的小女儿会听，不过基本不讲，只是偶尔会说一两句非常简单的潮语，比如会问我‘吃饱没’或是说‘我不要’。”

介绍潮语老话 录了10集视频

早前周初明与朋友开始合作经营社媒账号“Uncover65”，想借此介绍和宣传新加坡大大小小的特色。“我也想做点东西，可是其它事我又不太行，我说潮州话还可以，就决定拍视频跟大家介绍一些潮语词汇。”

周初明透露自己是典型的潮州人，因此他会在视频中跟大家介绍一些潮语老话。他说：“这些潮语大家可能不常听到，但是你一用别人会觉得‘哇这个人懂潮语’。”

周初明透露，自己不想做“一次性”节目，因此他已经录好了十集分享潮语的视频，将会陆续上传到社媒。“接下来我会介绍一些我们常用的词汇，还有歇后语啦。而且新年快到了，我也会分享新年祝词。”