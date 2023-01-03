96.3好FM五周年台庆要“五” 动全城

电台96.3好FM五岁了！欢庆五周年台庆，电台96.3好FM全体DJ要和听众一起“五”动全城！

来临星期天（1月8日）96.3好FM将庆祝五周年台庆，全体DJ将在当天下午3时在Canopy @ J Link（裕廊区域图书馆旁）举办《5动全城唱好歌》庆生趴，和听众们一起唱好歌舞动全城。

转眼间，96.3好FM五岁了，在庆生前夕，台长洪菁云感触良多，她星期一（1月2日）晚上接受《新明日报》访问时表示，当下的心情是“五味杂陈”。

洪菁云说：“开台时原本有一个三年计划。但两周年的时候却碰上疫情，一切顿时停下。但庆幸团队在疫情之中展现韧性，在互信互助的基础上缓步推进。虽然没按原来的计划，却也摸索出新的方向。大家在这期间也没让自己停下，各自进步，现在感觉我们更有动力了。”

开台到处“跑码头” 团队从不喊累

回望五年，电台获得听众们的支持与爱戴，这令菁云感到非常欣慰。她说：“电台的定位是针对40岁以上听众，提供能引起听众共鸣的歌曲和节目，并成为听众的生活良伴。我相信我们做到了这一点。”

菁云也说，让她和团队感到十分感动的是，从一开台就有了一群很忠实的听众默默在背后支持着电台。这也是她和团队感到骄傲的，因为电台的定位获得认可。

此外，让菁云感到骄傲的是，电台整个团队开台时到处“跑码头”进行歌唱表演，介绍电台，“大家都不喊累，一起坚持”。

“除此之外，疫情期间，全台一起支持了善粮社、善济医社、华助会以及慈怀理事会。在大家最艰难的时候一起散发正能量，帮助有需要的人。”

未来开创新概念节目

走过五年，96.3好FM呈献了不少节目，其中菁云最感到满意的是《老总Group Chat》和《生活加热点》。

菁云说：“《老总Group Chat》是华文媒体集团的老总们配合提供的招牌节目，总能带领听众从不同的角度去认识和思考不同的重要课题，而三位年轻同事主导的《生活加热点》是很出色的节目，为听众提供了深入浅出的资讯。”

提及电台未来的发展方向，菁云透露，“在以听众为本的基础上，以开放式态度去开创新概念的节目，也欢迎听众提出想法和要求。”

在班表方面，她也不排除会有所调动，她说：“除了想给听众新意，更重要的是想让各个主持有不同的尝试。”

庆生趴DJ与艺人献唱 派送好礼

来临星期天（8日），96.3好FM将举办《5动全城唱好歌》庆生趴，届时全体DJ连同本地组合“闲杂人等”将演唱好歌金曲。

届时，现场将派发独家红包封、96.3好FM口罩、Frozt冰棒等给现场观众。现场也将备有限量的西洋书法和色彩缤纷的气球造型等听众来领取。

《5动全城唱好歌》庆生趴