何炅跨年晚会泪洒舞台 网曝父亲刚因冠病去世

中国知名主持人何炅在湖南卫视跨年晚会上泪洒舞台，“何炅哭了”话题随后登上微博热搜榜，有网民质疑他“过度煽情”，甚至嘲讽他“泪失禁”。近日，有网民在互联网上替何炅发声，称何炅落泪的原因是因其父因冠病而逝世，他是在31日出殡当天晚上强撑着主持的跨年节目。

有着多年主持经验的何炅在跨年舞台上，双眼通红眼眶含泪对医护人员表达感谢：“最要感谢的是一直挡在我们身前的医护人员，你们跟我们一样心里也曾害怕，但是你们依然义无反顾的冲在前面，筑起了生命之墙。2022年要过去了，向你们说一声辛苦了！”说这句话时他情绪难以自抑，一度哽咽。

该段视频释出后引发关注和热议，有一名IP地址显示为湖南的医护人员替何炅发声，称何炅在跨年夜哭泣不是“泪失禁”，而是“他爸爸去世了，31号上午刚出殡”，白天承受父亲去世的悲痛，晚上还要接着主持跨年节目，爆料网民直呼何炅“太难了”。

该网民也进一步披露细节，指何炅的父亲前段时间不幸感染冠病，很快发展成重症，被送往当地知名的湘雅医院进行抢救，但最终仍无力回天。何炅的母亲几个月前也才刚过世。

何炅对此没有做任何回应。他在星期日（1月1日）在微博上载自己的背影照，写道：“新年快乐！2023，都会很OK的！”不少网民都在该微博下留言表示心疼及尊敬他的敬业态度。