娱乐吃瓜：真人秀演过头？惠英红许绍雄“窝里反” 薛凯琪被冠名“高龄陶瓷娃”  

最近中国大陆浙江卫视与香港TVB电视合作一档真人秀《无限超越班》，话题性很高，经常有新闻上热搜。有人调侃，节目的主题，就是邀请实力派香港演员来“修理一下”大陆的年轻小演员们。

按照节目给出的名头，成龙是召集人，尔冬升导演是监制兼辅导员，其他监制包括惠英红、吴镇宇、佘诗曼、邓萃雯、张可颐、赵雅芝、许绍雄等资深港星。15位学员除了薛凯琪和李治廷是香港出身外，其他如韩雪、周洁琼等都是人气有待提高的大陆艺人。

所谓真人秀，指的是在规定的情景中，按照预定的游戏规则，为了一个明确的目的，记录参与者的行动而做成电视节目。所以在一些真人秀中，参与者会先接到节目组的剧本，以它为参考来进行表演。根据剧本中拟定好的人设，参与者会在节目中贯彻统一的人设演出。

在《无限超越班》里，资深演员要对年轻学员加以提点，并暴露其短板。节目中，前辈们说话相当不留情面，好像就是专为骂醒年轻人而来。但有趣的是，有网民觉得，节目中这四名艺人仿佛是各自拿到节目组所给的剧本，然后演出一波波的高潮又不经意产生一波波的尴尬，就此吸引观众看下去。

节目不负所望，广泛引起热议。不料，这次惠英红的“翻脸走人”戏码，以及学员们的“白目厚脸皮”、“保送之路”，都引起了观众反弹，被批“演太多”。这或许正好给真人秀的幕后创作、制作团队好好提供反思。

《无限超级班》是近期热度最高的中国综艺。（互联网）

1）“无脑”赵樱子

观众看了节目，觉得演员表面上是来学演戏，实际上应该是来制造节目效果。最明显的是赵樱子。她先前在竞技真人秀《乘风破浪3》里被全网群嘲“戏精”“把‘想红’写在脸上”，成为节目里形象最负面的“姐姐”。

这回她来《无限超越班》，一上场就自我介绍：“我是‘迪幂孟扎’赵樱子。”意思是她是迪丽热巴、杨幂、孟子义和古力娜扎四美的结合体。一般上，女艺人外貌再出色，也很少这样自我标榜的，结果她立马被吴镇宇讽刺为“四不像”。

赵樱子也不难为情，自己重提当年红毯被质疑“假摔”的动作，试图正向化：“在哪跌倒就从哪爬起来。”被吴镇宇无情补刀“怎么摔得那么假？”她也心平气和，说已经学会了脸皮要厚一点。

到最后的选角环节，12个演员竞争11个角色，赵樱子每次站起来为自己争取，每次落选，最后“对着镜头哭泣完成任务”，让网民大喊：“节目效果！”

赵樱子自比美貌如迪丽热巴、杨幂、孟子义和古力娜扎的混合体。她最后选不上角色，伤心哭泣。（视频截图）

2）“高龄”薛凯琪

如果赵樱子接到的是“无脑小丑剧本”，那薛凯琪接到的就是“年龄大的转型失败女星”剧本。

从一开始，她的年龄就被拿来当焦点。惠英红先提醒她：“41岁了还出演少女，要小心一点。”到了正式面试现场，她的年龄再被赤裸裸端上桌面讨论，惠英红和吴镇宇都连劝带吓：“你没有时间了。”薛凯琪只得尴尬接受意见。最后网民对她的印象，停留在大家口中的“41岁的陶瓷娃娃”。

薛凯琪被惠英红比喻为“41岁的陶瓷娃娃”。（视频截图）

3）“团宠”刘耀文

对比上述形象不太正面的艺人，接下来的男团时代少年团成员刘耀文，网民讽刺他简直捡到了“天选剧本”。

17岁的小帅哥没演过戏，节目字幕显示他第一天提早了两小时抵达录制现场，然后在电梯里默念了几句粤语，于是被节目组贴上了勤奋刻苦、积极上进的标签。

成龙要翻拍《新警察故事》片段，需要两个会打的演员。刘耀文之前透露自己韧带断裂不能剧烈运动，可是在选角时却率先出列，打了一套极不标准的军体拳，最后跟精彩耍剑弄棍的两名学员一起入围。试戏时，别人打戏出汗，就他全程拄拐，最后还因为“长得像年轻时的吴彦祖”而中选。

到了面试环节，刘耀文又占到了便宜。别人做幻灯片（PPT）都做得精美，唯独他直接贴了一张照片，连自我介绍都懒得写，直接放“我是个三无演员”，底下附上一个网络百科的链接。结果这个不算及格的幻灯片，让吴镇宇、尔冬升一改往日的严厉、毒舌面貌，后者甚至赐给他一张代表表演非常优秀的红卡。只有赵雅芝提出疑问，但惠英红赶快帮腔说“他是一张白纸，这是最好的状态”。

刘耀文（左）被成龙指说外形像吴彦祖。（互联网）

4）“黑脸”惠英红

众导师之中，惠英红最出位，颠覆了以往可亲的形象，在节目里好像变成了另一个人。她不只气场、气势逼人，还容易生气。学员范世錡为迟到道歉，她拒绝接受，让场面变得尴尬。

学员们分享自己的经历，仿佛也都是为了给惠英红铺梗。薛凯琪说曾因为转型问题患上了忧郁症，惠英红就提过去曾因无戏可拍差点抑郁自杀，说到伤心处，还泪流满面。曾演过《新流星花园》的沈月面试时失控痛哭，惠英红就忆述16岁时拍戏，片场一个人都不认识也照拍。

她对薛凯琪讲戏时，现场情绪很压抑，一旁的导师许绍雄想缓解一下气氛，两次接惠英红的话，把大家逗笑了。但惠英红不高兴，最后大翻脸，扔下本子哭着离开。