不想挡着年轻人的去路 曾志伟一直在找总经理接班人：找到合适人选会“尽快离开”

69岁的“奖门人”曾志伟2021年初应邀重返无线电视（TVB）担任副总经理（综艺、音乐制作及节目），在上任短短8个月后获任命为TVB总经理，目前主要负责节目内容营运，当中包括综艺、合拍剧和音乐等作的制作，以及节目采购与策划。作为管理层的曾志伟还是兼顾着幕前的工作，约半年前起他率领钱嘉乐、阮兆祥、麦美恩等艺人主持无线招牌游戏节目《开心无敌奖门人》；除了确诊冠病期间，“奖门人”从未缺席节目的录制。

曾志伟12月来新出席活动和颁奖典礼，他在接受《联合早报》专访时说，《奖门人》游戏节目系列做了25年，最大的动力来自现场观众，“每次录影会有1000名现场观众，看到他们笑，我就知道这个环节ok！”

他指出，这种现场的反馈在电影和电视综艺节目是找不到的，“通常电影拍完一年后才上映，观众的反应是一年之后，有时我都差点忘记拍了什么。综艺节目呢，（观众反应）是一个礼拜后。我们录《奖门人》，现场观众的反应跟看舞台剧的观众反应一样，是马上的，所以我很享受其中，我的笑容也是真实的。”至于录节目时如何放下总经理的身份？曾志伟的秘诀在于化妆：“妆一上，就会忘了自己（总经理）的身份，（立刻）变回奖门人。”

曾志伟前阵子受访时曾说，随时准备从总经理的位置退下来。记者问他是否有给自己拟定一个退位的时间表？他毫不迟疑笑说：“明天吧，哈哈。”

他坦言一直在找接班人，一旦找到合适人选，并且完成传授和分享经验的任务，一定会“尽快离开”。

“不要挡着年轻人的去路！我自己也要休息，到了这个年龄，我更想尝试一些新的东西。”

延伸阅读：掌管无线节目营运 曾志伟欢迎员工来问诊