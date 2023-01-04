“Missing”拍第二季 高洙：没想到玩笑成真

用悬疑包装温暖，韩剧《Missing：他们存在过》2020年播出后深受好评，第二季上个月播出收视亮眼，观众再一次被一个个亡者的故事打动。

第二季延续第一季的主轴，以聚集失踪亡者灵魂的村庄为背景，金昱（高洙饰）和张畔锡（许峻豪饰）是接连村庄和外面世界的关键人物，他们联手找寻消失的尸体和事件背后的真相，让亡者能安息，也让苦苦寻找他们的家人终于得到答案。

谈到这部剧的魅力，高洙接受《联合早报》访问时说：“是它的主题。这些亡者都是因为意外或不幸事件而死去，他们的故事是剧的重点，许多故事都源自一个问题：他们生前是否有什么话想说却没机会说？这些令人心碎又感动的故事，观众会深有共鸣，因为我相信当心爱的人不幸或突然告别，我们都会感到心痛和不舍。我们也会好奇他们去了哪里，同时希望他们无论在哪里都能安息。”

高洙分享拍摄第一季时，开玩笑跟拍档许峻豪说，应该会有第二季，没想到玩笑成真。

他说：“除了主题的吸引力，也是观众的支持，还有制作团队的努力，我们才会有第二季。这次拍摄时，我和许峻豪聊到可以有第三季，甚至第四季。”

高洙和许峻豪的bromance也是这部剧的一大看点，高洙说：“我很感谢许峻豪，他让我可以自在地发挥，也会对我的演出给予很好的反应。大家可以期待我们这次默契更佳。”

李姃垠加盟演出

李姃垠是第二季的新角色，饰演死者村庄的居民。（互联网）

第二季出现了新面孔，李姃垠饰演的姜船长。她是另一个死者村庄的居民，对村民照顾有加，也热情招待金昱和张畔锡。高洙说：“李姃垠就像她的角色，体贴又温暖，这也正是贯穿这部剧的重要情感元素。李姃垠的魅力，让看似孤单的死者村庄充满暖意。”

在死者村庄，只要死者的尸体被找到，他们就会自此消失，前往更好的地方。李姃垠剧中有一句台词令人印象深刻：“如果有人不打招呼就走了，会被说无情、没礼貌，但是在这里就会被说‘真是太好了’‘真是万幸’。”

高洙第二季以长发入镜

重拾熟悉的角色，高洙感觉这次的拍摄更舒服自在。演出金昱仍然感觉有趣，与他以往诠释角色的方式不太一样。他分享说：“过往的角色都有自己的故事发展和转变，但这部剧每一集的重点是一个不幸的亡者，金昱的责任是好好地传递亡者的故事。我在演出时不能把焦点放在金昱身上，而是让他顺着亡者的故事走，尤其金昱穿梭于现实世界和死者村庄，遇见很多意想不到的人与事，我不能让他个人被任何情绪或人物困住。”

高洙这次在造型上有明显的不同，就是留了长发。他说：“不是故意改变造型，只是导演和编剧提到第二季可以让角色的头发自然变长，我就照着做了。”

《Missing：他们存在过2》可在Viu观看，每周二周三更新集数。