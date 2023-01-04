《廉政行动》加码升级版 视帝后立港剧新标杆

廉政狙击

可通过优酷应用观看

香港无线和廉政公署1992年以来合作的《廉政行动》电视剧已成经典，这个系列的集数向来不多，《廉政行动2022》只有五集，让观众意犹未尽。香港邵氏兄弟、中国大陆优酷合拍的《廉政狙击》以香港廉政公署为题材，2022年12月10日于优酷上线。

聚齐视帝后的重磅剧作

看《廉政狙击》第一个感觉是《廉政行动》的“豪华阵容+大制作”加码升级版，是2022年继《白色强人II》后另一部聚齐视帝后的重磅剧作，主要演员包括黄宗泽、吴卓羲、王浩信、谭俊彦、胡定欣、蔡思贝、林夏薇及黄智雯，其他演员也来头不小，包括陈展鹏、黄智贤、郭政鸿、方力申和罗霖等。

27集的《廉政狙击》开篇回溯25年前，洛子峰到好友张以凡的家玩，任职廉政公署的父亲洛志华突然出现调查张以凡的父亲张伟文。不久后张家发生爆炸，导致人员伤亡，洛子峰的姐姐洛子欣失去一条腿，五个儿时的朋友在事故后失散。

吴卓羲（右）对重逢的儿时好友黄智雯有好感。（互联网）

时间拉回现代，洛子峰（黄宗泽饰）子承父业，当上廉政公署总调查主任，好友韦继明（王浩信饰）成为高级督察。两人查案时意外与另两名儿时好友张以凡（吴卓羲饰）、方家晴（黄智雯饰）重逢，但张以凡已改姓卓，是专替有钱人脱罪的律师。离家不知所踪的洛子欣（胡定欣饰）以菲律宾华人、昭强集团主席屠敏身份亮相，野心勃勃。五个儿时玩伴长大之后敌我难分，不断在友谊与公义之间挣扎……张父当年卷入案件的真相是什么？引发爆炸的神秘人又是谁？

剧情反转多，动作戏到位

《廉政狙击》所有的演员演技在线，无论是尺度，或是剧情节奏，明显高出其他港剧一大截，开局就有两个角色下线，尺度之大，堪称港剧新标杆。

第一集的海关关员受贿案，海关人员被匿名举报受贿，放行可疑车辆，东窗事发后被灭口，连带不知情运送违禁品的司机也遭枪杀，案件跟黑帮联兴有关，单单一集内容就精彩刺激。之后的反黑组总督察受贿案、雍华盛荟卖淫案、艺术品卖买洗黑钱案，同样跟黑帮联兴龙头傅天耀（郭政鸿饰）和廷晖集团主席卓廷光（黄智贤饰）相关。另一边厢，胡定欣饰演方力申的后母，据悉她在遭遇被继子绑架等风波后将一步步黑化。

警匪对决的动作戏是观众熟悉的套路，但《廉政狙击》做到极致，冲突性密集而且强烈，既有飞车爆炸、枪械驳火、帮会内讧，又有近身打斗、警匪追逐戏等，剧情方面局中局案中案，高能反转多，善恶夹缠势力混杂，各种明战暗战层出不穷。

黄宗泽、吴卓羲默契足

42岁黄宗泽虽已离巢无线，但他仍是港剧的中流砥柱，2022年除了参与无线台庆剧《法证先锋V》《廉政狙击》，他目前拍摄原作编剧陈十三亲自导演的《驱魔龙族马小玲》，饰演新一代况天佑。

从《冲上云霄》《大唐双龙传》到这几年的《飞虎》系列剧，吴卓羲跟黄宗泽合作无间，目前两人堪称港剧最经典的兄弟组合。两人虽然默契十足，但某程度上会让观众有审美疲劳，所幸这次他们在《廉政狙击》不再饰演警察好哥儿，而是饰演黑白身份对立的角色，有望擦出新的火花。

跟两位前辈的对比之下，王浩信的角色有些被压下去的感觉，接下来会否有更多发挥的空间，拭目以待。

虽然视帝陈展鹏是客串性质，戏份不多，但他饰演的总警司很抢戏，据悉这个角色下来会有个大反转。

胡定欣有大将之风

胡定欣登场霸气十足，饰演商场女强人屠敏，有着神秘的过往。（互联网）

记得前几月访问《白色强人II》监制罗永贤时，他说过，今时今日在香港电视圈能掌握剧中亦正亦邪角色的演员，只有不失大将之风，具备压场感的胡定欣。看《廉政狙击》时想到他的这段评价，十分认同，现阶段胡定欣是剧中最有层次的角色，无论是对母亲的怨，对对手的狠都拿捏准确。事实上，现在放眼无线，大概没有其他女演员能胜任这个角色。

相比之下，蔡思贝在2020年凭《踩过界II》封视后，这几年的角色步向同质化，参演不少警匪剧的她无论是在《踩过界II》《法证先锋V》《飞虎3壮志英雄》的角色性格均是大情大性、大大咧咧，少了新意，期待看到她的突破。

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