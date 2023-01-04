20周年结婚纪念日夫妻牵手挺风暴 宋逸民道歉了 对象不是小甜甜

由台湾前艺人宋逸民主理的“艺起发光”基督教协会因发声明批评小甜甜私生活出状况，引来一连串纠纷，宋逸民神隐13天后，4日11时首度出面开记者会。他先为浪费社会资源向社会大众道歉，接着牵起一旁素颜憔悴的太太陈维龄的手，说今天其实是两人结婚20周年，并对妻子致歉，语气哽咽。

宋逸民首先向“艺起发光”协会与大众鞠躬道歉，说这段时间所有不实指控，对基督信仰和他跟太太的感情，已造成重大伤害，几乎让他们站立不住。

他以声明稿方式回应，并解释这是不希望再伤害任何人，至于金流方面则会一笔笔清楚交给专业会计处理，最后贴在公告栏。

他也透露，夫妻俩20周年结婚纪念日本来要一起庆祝，结果却要妻子一起面对这种伤害，强调近30年来彼此感情深厚，同时澄清没有家暴。他说，现在才回应是因为不想在被激怒时回应，

宋逸民说：“希望你们用爱的包容，原谅我让你们不舒服。”并感谢所有继续力挺的教友。

所有纠纷的起因，源自他公开对小甜甜的私生活提出批评，不过在记者会上没有对小甜甜道歉。

宋逸民（左）、陈维龄四度起立鞠躬道歉。（视频截图）

宋逸民念出声明稿：

“第一， 金流完全交给会计处理，清清楚楚，‘艺起发光’是神的呼召，没有支薪，没有拿过一毛钱，财务金流就是会计人士处理，并张贴在会堂里，倘若有疑问，都可以查看。房子也提供各位使用，去年人数增加到不够使用，跟小组长讨论后，并在牧长支持下，找到新堂租赁使用，不是谣传由教会奉献购买，有租约为凭。有人说我们强迫弟兄姐妹奉献扩堂，参与扩堂是极为荣誉的事，十一奉献各教会都是如此，不是我独创，也不是洗脑，不会有强迫规定，不奉献也没有关系。奉献袋上写上名字，是让大家不被看到金额多寡，也可以清楚记录，也可以开立收据，节抵税金。

“第二，太鲁阁号当天，我们到现场立刻祷告，100多人要抵达花莲演出现场，为避免堵塞，当天本来就要订火车。但就是订不到当天上午的票，无法在一班火车同时抵花莲，只好在群组通知大家搭乘游览车，没想到太鲁阁号事件发生。虚假指控让我痛心。后来我们跟牧长一起为受难家属祷告，用这件事情来抨击，实在令人太痛心，我们也到殡仪馆为家属祷告，家属哀痛的样子，仍清楚在我脑海中，不希望任何人拿这件事来做文章。

“第三，5年神学院课程结束，我才被按立当牧师，若不是神的呼召，我不会在这岗位十几年。有的人离开后，并不知道协会的转型，我全心投入，向更多演艺圈艺人传福音。除了神带领我，也有众牧长一起祈求，近百场佈道，用艺人影响力帮忙传教，我的意向跟坚持从来不曾改变，如果有让任何人感到受伤，我要诚挚道歉。

记者会上，宋逸民念着声明稿，一旁的陈维龄忍不住掩面哭泣。（视频截图）

资深记者前教友王瑞玲之前发文爆料，当年协会利用太鲁阁事故做假见证」；身为创会元老的音乐人黄国伦与寇乃馨则指创立之初是以“协会”之名，而非“教会”；2016年退会的李明依，批宋逸民“牧师不是CEO！”曾短暂待在协会的白白则说，当年被教友要求不可以玩宝可梦，称是撒旦的诱惑，令她相当傻眼，又指常被要求“奉献”，反问“这是直销吗？还是讨债集团？”