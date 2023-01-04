为新戏练泰拳 田铭耀自嘲：太菜了

本地演员田铭耀最近分享自己开始练泰拳，《新明日报》记者联系田铭耀了解情况，原来是新接的角色设定跟泰拳拳手有关，要会打拳，所以希望在拍摄时架势要有模有样。

田铭耀说，他从上个月才开始练拳，并分享了当中遇到的趣事，“在班里和一位长辈一起练拳，轮到他打的时候他都不太使力，还以为他累了。结果他和教练对练，看到他使出的力道才知道原来他保留了实力，怕伤了我所以才不敢用力。”对此他还自嘲：“原来是我太菜了！哈哈！”

一个多月不吃油盐淀粉

会不会希望通过练泰拳来塑造自己的身型或在未来参赛？

“我已经一个多月油盐酱料淀粉都不动了，我尽我的能力把身材练到最好。至于比赛，不会，因为戏里已经有很多机会出赛，所以现实生活就不需要了，哈哈哈。”

除了泰拳，田铭耀说，自己其实对滑雪有兴趣，不过暂时会先专注在把泰拳练好。

田铭耀和太太刘子绚结婚六年，感情依然甜蜜，两人也不时会在社媒上撒糖，问及如何让婚姻保鲜时，田铭耀说：“我们有共同的爱好，也尽量培养同样的新兴趣。”

遇到争执时，夫妻俩也会冷静处理，“我和太太都需要自己的时间去反思，沉淀后才会讨论和分析。”

镜头前都会看到刘子绚女强人的一面，但田铭耀说：“我不太有机会看到她女强人的一面，工作和在家她其实都差不多一样，当然在家她会撒娇。”

新的一年，和太太是否有计划生个兔宝宝？田铭耀说：“还是那句，顺其自然吧。”