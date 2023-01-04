同门师兄妹都组家庭 宗子杰坦言有结婚冲动

宗子杰星期二（1月3日）在IG限时动态分享自己右脚无名趾的指甲裂开流血的照片。

子杰接受《新明日报》访问时说：“当时是有人开门，结果被夹到了，其实没有很严重。”他说自己比较粗枝大叶，所以经常不小心让自己受伤。

2023年刚刚开始，娱乐圈喜事连连。元旦日，多对港台日韩艺人官宣结婚、订婚。本地艺人也不例外，Ah Boy陈伟恩上星期才与医生女友完婚，隔天又有即将当妈妈的胡佳琪正式签字成为“陈太太”。看到周围那么多艺人朋友结婚生子，宗子杰坦言也有结婚的冲动！

子杰说，他目前依然单身，也没有心仪对象，不过坦言自己确实有想要结婚，“看到徐彬和谢静仪都结婚生孩子了，所以最近就有想快点结婚的冲动。但目前还是以事业为重，因为暂时还养不起老婆和孩子。”

他也透露曾经计划在25岁当爸爸：“这样等孩子长大了，还有一点精力跟另一半去旅游等。不过现在长大了，经历的事情多了，也知道这个世界还是很现实的，而对我而言，结婚就是为了要有孩子，所以至少要有房有车、收入稳定。”

曾弹琴追女生失败

宗子杰在IG分享一个自弹钢琴回顾2022年的视频，也祝福大家新年快乐。视频里子杰帅气地穿着一身蓝色的西装，熟练地弹着钢琴，交错的黑白键孕育着美妙的音乐。

子杰透露弹钢琴追女生失败，“我读中学的时候尝试过，结果失败了，所以我现在应该不会再用乐器追女生了”，更笑说“感觉现在的女生应该比较喜欢银行户口多一点钱。”