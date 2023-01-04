跨年晚会“压轴悬案” 王一博“一招抢赢”张艺兴

（上海讯）中国卫视跨年晚会已落幕，但明星争“零点压轴”的风波仍引热议。张艺兴和王一博在东方卫视跨年晚会压轴之争，被称为2023年娱乐圈的第一个悬案。

东方卫视于2022年12月26日官宣跨年晚会的全部阵容，当时网民都认为王一博肯定要压轴了，因为目前除了肖战，大概没有人可以和他比流量。

不料12月28日，东方卫视又官宣张艺兴加盟跨年晚会，“王一博压轴”一时变得不确定了。虽然张艺兴不如王一博的流量高，但也属于顶级流量，唱跳俱佳。而且张艺兴连续6年参加东方卫视跨年晚会，王一博只是第一次来。

12月31日晚上，东方卫视才发布节目单，比湖南、江苏、浙江、北京各卫视都迟。有人称，东方卫视之所以这么晚才发节目单，就是不想得罪王一博粉丝，因为节目单上写得很明白：张艺兴是“零点大咖”。

王一博用“电影广告”插队？

但是没想到，张艺兴出场时间提前了，他唱完了两首歌以后，距离零点还有一段时间。主持人把王一博叫上台，问他新年有什么计划和作品，王一博于是介绍自己主演的电影《无名》，将定档2023年大年初一上映，现场还放了预告片。他介绍完电影，马上就到零点了，于是王一博成了“零点大咖”。

这一来，张艺兴粉丝很生气，他们辛辛苦苦等到晚上12点，却看到了《无名》的宣传片。张艺兴工作室发文安抚粉丝：“压不压轴并不重要，重要的是崭新的一年要跟张艺兴一起继续热爱舞台。”此外，文中还用了“坦荡诚实”“磊落前行”八个字，疑似暗讽东方卫视言而无信、出尔反尔。

东方卫视跨年晚会流程被曝“有所调整”。（互联网）

王一博粉丝则找出证据，称王一博按照台本流程进行，并不是王一博单方面无理要求取代张艺兴成为“零点大咖”，而是台里的意思。

著名娱评人吴清功评论道：“所以，我们大概可以看出端倪来了。东方卫视一开始答应了张艺兴，让他成为零点大咖。后来，《无名》片方认为这是宣传电影的一个好机会，所以要求东方卫视插播广告（应该给了广告费）。”

张艺兴新人舞台机会被破坏？

网民认为，有钱不挣是傻子，何况现在招商不容易，所以东方卫视答应了《无名》片方的要求。就这样，张艺兴成为零点之前最后一个表演节目的明星，王一博则变成零点之前最后一个出场的明星。

据悉，张艺兴的表演时间因张艺兴“插队”被迫压缩，现场灯光、摄像都来不及调整，直接导致舞台效果大打折扣。

实际上，这场跨年晚会压轴风波受影响最大的并非张艺兴本人，他还是顺利表演完两首歌，但他带上台的两位新人却失去了唱歌和展示特长的机会，在昏暗的灯光下匆忙跳了一段舞就结束了，演艺生涯第一个舞台初亮相就这么被破坏掉了。

张艺兴新签两名新人。（互联网）

难怪张艺兴隔天立马搞了一个大动作，就是曝光了自家公司签约的这两名新人的正脸照。小新人都跟着张艺兴上了跨年舞台，未来要走唱跳歌手路线，这次公开引发热议，很快登上了热搜。

狙击目标不是张艺兴？

张艺兴从2018年开始就担任过多个选秀节目的导师，深入了解过国内偶像市场，近年更是成立了“染色体”娱乐集团，致力于培养新人接班，一心想要推广华语流行歌曲。

王一博则是乐华娱乐公司旗下唯一仅剩的顶流男星，众所周知，乐华也是做偶像市场的，热衷培养韩风偶像，与张艺兴公司存在正面竞争。

只是王一博和张艺兴未来发展的方向明显不同，王一博转行去演了电影，张艺兴则一心深耕音乐市场，二人有过多次合作，按道理没必要为了一个跨年晚会压轴“打架”。但有网民指出，对乐华来说，张艺兴公司的新人一旦出头，必然会分走蛋糕，他们旗下新人还都是韩风路线，放到现在的环境中，获得的好感度远不及张艺兴培养的中式偶像，可能因此必须努力“狙击”张艺兴新人的宣传。

还有网民说，前段时间韩国开启一档选秀节目，张艺兴和乐华都送了新人去参加，正面争夺出道名额，可见双方真的存在着竞争。