杨明倒数出狱 18天牢中吃穿内情曝

（香港讯）杨明去年底因“不小心驾驶”等罪名被判入狱，日前有港媒《东方日报》拍到其艺人女友庄思明趁元旦前往探望，狱中身穿囚犯服的杨明也被拍到，状态不错。

杨明2020年8月在半山马己仙峡道发生交通意外，他承认不小心驾驶及车窗玻璃光度不足两罪，被判囚18天和停牌两年。去年12月22日上诉被高等法院驳回，维持原判，须即时入狱服刑18日。杨明随即被送往荔枝角收押所，服刑第8日以“担心人身安全”，要求转狱。被转往赤柱监狱的他预计1月8日刑满。

根据探访规定，杨明在18日的刑期中，亲友有两次探访机会。一直对男友不离不弃的庄思明，在杨明判刑翌日已前往收押所探望，另一次则是在新一年的首日，她和TVB电视艺人同事黄建东一同前往探访。

监狱限制囚犯探访时间为下午2时至5时，1日下午，杨明身穿咖啡色长袖刑服，发型及身形都与入狱前分别不大，走路时昂首阔步，看来状态不错。

杨明于寒冬期间入狱，有不少网民都担心他在狱中的生活。据港媒《香港01》报道，囚犯在冬季都会获分发长袖内衣及内裤、长袖衬衣及外裤、抓毛套衫、抓毛外套以及袜子。狱方也会按照天文台的寒冷警报而决定是否派发毛毡。据说那些棉被和毛毡除了防菌、防尘螨及防霉之外，也难被撕破，防止囚犯自杀。

换洗衣服方面，狱方也会每日为囚犯清洗个人内衣，外衣则会每星期清洗两次，床单和枕头套每星期清洗一次。如果家属有需要，也可以购买狱方认可的牌子衣物及卫生用品给囚犯。除此之外，男性犯人每三星期可获派发一卷厕纸。

饮食方面，监狱菜单从去年起，鸡肉由鸡胸肉改为鸡片，池鱼（一种鱼类）也改为炸鱼柳，之前被评为“没味道”的饭菜都有所改善。在香港，冬至时，一家人会吃饭庆祝，不过据报道，监狱里冬至也是正常伙食，不会特别加菜。