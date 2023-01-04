星星陨落2023：顾嘉辉逝世 音乐大师梦想当画家 最爱《忘尽心中情》

香港殿堂级音乐大师顾嘉辉星期二(1月3日) 在加拿大逝世，享年92岁。顾嘉辉擅于作曲、编曲以及指挥，一生创作超过1200首歌曲，其中如《上海滩》《狮子山下》《俩忘烟水里》《当年情》等都成了隽永金曲。1970年代初期至1980年代中期是他的事业巅峰期，创作包括《啼笑因缘》《田园春梦》《狂潮》《心有千千结》《陆小凤》《家变》《奋斗》《倚天屠龙记》《亲情》《网中人》《京华春梦》《万水千山纵横》等等，为香港乐坛写下了光辉的一页。

1948年，顾嘉辉从广州移居香港，1961年他参加邵氏电影《不了情》的作曲比赛，创作了处女作：由陶秦填词，姐姐顾媚主唱的《梦》，正式开始其音乐生涯。其后他参与邵氏电影《血手印》及《明日之歌》的作曲工作，创作了多首电影歌曲，尤以凌波主唱的《郊道》最为脍炙人口。

1960年代初，顾嘉辉获邵逸夫及方逸华资助生活费，到美国波士顿伯克利音乐学院（Berklee College of Music）留学，成为该校首位中国学生。他也曾获潘迪华资助到伦敦观摩大量音乐剧，回港后在邵氏电影公司及嘉禾电影公司担任配乐家。

1968年，顾嘉辉获蔡和平邀请加入当时启播不久的香港无线电视（TVB）节目《声宝之夜》评判及《欢乐今宵》的音乐总监；其间他再次到美国进修，学习商业化音乐，令事业更上一层楼。

2015年，年过80的顾嘉辉决定正式退休，并于红磡体育馆举行《顾嘉辉荣休盛典演唱会》，共12场。演唱会嘉宾阵容强大，包括郑少秋、汪明荃、叶丽仪、张德兰、仙杜拉、谢安琪、叶振棠、关菊英和陈洁灵等，足见他在香港乐坛的分量。

1990年代顾嘉辉开始淡出香港乐坛，移居加拿大温哥华过着半退休的生活，从此专注于绘画艺术。（点击看视频，回顾一代音乐大师顾嘉辉的音乐之路。）

顾嘉辉在荣休演唱会上当指挥，他身旁为郑少秋及汪明荃。（互联网）

最佳拍档：黄霑

顾嘉辉和香港作词大师黄霑的友情是一段美谈，他们多年来合作无间，代表作包括《沧海一声笑》《狮子山下》《上海滩》等。

两人于1972年首次合作，为香港首部华语音乐舞台剧《白娘娘》谱写多首歌曲，当中以潘迪华主唱的《爱你变成害你》最受瞩目。此后他们佳作不断，《狮子山下》一曲更突显出当代香港人永不言败的精神，而“辉黄”之名至今仍为人所津津乐道。2004年11月24日，黄霑因病去世，顾嘉辉特地回港悼念。他表示一直视黄霑为学习榜样，好搭档的离世是他人生中永远的遗憾，翌年还写了一首《霑叔：给黄霑博士的歌》怀念故友。

最喜欢的作品：《忘尽心中情》

在自己众多的作品中，顾嘉辉曾选出最喜欢的作品为《忘尽心中情》。这是1982年电视剧《苏乞儿》主题曲，由他作曲，黄霑填，叶振棠主唱。

谈及为何对这首歌情有独钟，顾嘉辉说：“因为一开始的部分全部都是以五声音阶进行，很中国化，再配上西方和声，感觉很新鲜。”《忘尽心中情》主歌是中国五声音阶，慢速抒情风格，副歌则为西方七声音阶，节奏强劲。歌中唱道：“昨天种种梦，难忘再有诗，就与他永久别离，未去想那非和是，未记起从前名字。”

最脍炙人口的歌曲：《上海滩》

由叶丽仪演唱的《上海滩》堪称顾嘉辉经典中的经典。这首歌由顾嘉辉作曲，黄霑填词，收录于叶丽仪1980年发行的同名专辑《上海滩》中，是周润和赵雅芝主演的电视剧《上海滩》的主题曲。

黄霑曾透露创作这首歌曲的灵感源于他拉肚子的经历，歌词“浪奔，浪流，万里滔滔江水永不休”由此而出。创作此曲时，时间非常仓促，由于没有传真机，黄霑跟顾嘉辉是通过电话合作的。顾嘉辉在电话中把曲子唱出来，而黄霑只用了20分钟就把词填好了。

最初的梦想：当画家

顾嘉辉最初的梦想不是当音乐家，而是画家。他生在广州大富之家，父亲顾淡明擅长绘画，结识不少书画大师，在儿女很小的时候，就为他们延请名师学画。顾嘉辉小时候坚定地认为，自己将来要当画家。

无奈后来家道中落，1948年顾家从广州移居香港，一家人居住在九龙的木屋。由于生活贫困，顾嘉辉没有机会接受正规教育，顾家当时主要是靠女儿顾媚出外唱歌以维持生活开支。顾嘉辉在姐姐的耳濡目染下，开始对音乐产生兴趣，在旁边学习钢琴，从此走上音乐之路。

但他始终没有放弃绘画，1990年代淡出乐坛后他专注于绘画，2006年他与姐姐及弟弟顾嘉锵于香港大会堂联袂举行画展“万水千山总是情”，后来移居加拿大也专注于绘画。