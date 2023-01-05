香港殿堂级作曲家顾嘉辉逝世 林安娜：他和黄霑一静一动

香港殿堂级作曲、编曲及指挥家顾嘉辉（也做顾嘉煇，煇为辉的异体字）星期二（1月3日）在加拿大温哥华逝世，享寿92岁。

电台96.3好FM DJ林安娜20多年前曾与顾嘉辉有一面之缘，当年黄霑和顾嘉辉第一次来新加坡举办“辉黄”慈善演唱会，于室内体育馆开唱，不过一开始演出票房不是很好，后来两位大师一起上林安娜的节目之后，票房飙升，因此黄霑和顾嘉辉十分感谢她，后来还邀请林安娜去看演唱会，黄霑更寄了一本自己的书给她，里头附上一封他亲手写的道谢信，让她很感动。

林安娜接受《联合早报》访问忆起两位大师做客节目时说，没想到有这个缘分能见到顾嘉辉和黄霑，“他们两位很特别，一个静一个动，动的是黄霑，以黄霑说话为主，他的声音响亮，说话大声，顾嘉辉一般会先让黄霑讲，自己在一旁微笑，两人完全没有架子。”

提及最早对顾嘉辉的印象，她说：“当年看港剧，主题曲都是他的作品，所以以前还没有见到顾嘉辉的时候，他已经是响当当的大师了，觉得有一天我见到他会有看到偶像的感觉。”

林安娜仍珍藏着《顾嘉辉金曲创作集》签名专辑。（受访者提供）

她透露至今仍珍藏《顾嘉辉金曲创作集》签名专辑，上面还署名Anna，“我搬家的时候断舍离都没有舍掉，因为我觉得很珍贵。”

林安娜是星期三（1月4日）早上在电台值班时，接到听众传来的讯息，才得悉顾嘉辉离世的消息，希望大师一路走好。

“听众当然都说可惜，对于好FM的听众，顾嘉辉的作品是他们非常熟悉与喜欢的。有听众说又少了一位音乐大师，有一些人家里有收藏（顾嘉辉）光碟的，都说现在光碟是很珍贵的收藏品。”

主办单位：顾嘉辉是谦卑友善的前辈

本地演唱会主办单位Biztrends Media曾两度邀请顾嘉辉来新办唱，也曾在云顶为大师办演出。两次在狮城的演唱会，一次是2015年顾嘉辉的荣休个唱，另一次是2017年的慈善演唱会。对于这位大师的印象，Biz Trends Media发言人Keith告诉本报，顾嘉辉是一位谦卑友善的前辈。

顾嘉辉2017年和2015年到本地开唱，罗嘉良（图）两次都受邀参与演出。（档案照）

罗嘉良：华人乐坛一大损失

顾嘉辉2017年和2015年到本地开唱，香港资深艺人罗嘉良两次都受邀参与演出，足见他跟大师交情匪浅。

罗嘉良4日下午通过工作人员告诉本报，对于顾嘉辉的离世深感惋惜，他早上听到消息的时候感到震惊和不舍。过去他曾几次参加顾嘉辉的演唱会，认为这位大师的离开是华人乐坛的一大损失。

早年多次来新义演

顾嘉辉的荣休演唱会新加坡站。2015年6月20日在圣淘沙名胜世界举办。（档案照）

顾嘉辉早年曾多次来狮城参与慈善演出，且还上台亲自担任指挥，其中包括1998年新加坡佛教总会50周年纪念主办的“顾嘉辉黄霑友情狮城义演之夜”、2015年的“顾嘉辉荣休盛典演唱会”等。

2017年，高龄86岁的顾嘉辉，虽然患上眼疾未痊愈，但在太太陪同下前来本地出席了“顾嘉辉·因为有爱”慈善演唱会，这也是顾嘉辉最后一次在本地亮相。

本地观众能通过TVBAnywhere+应用观重温观赏“乐坛教父”顾嘉辉过去的演唱会。