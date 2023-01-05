顾嘉辉自小对绘画情有独钟 在胞姐影响下接触音乐

（香港讯）顾嘉辉1931年出生于中国广东省广州市，原籍江苏吴县。顾嘉辉的姐姐是活跃于上世纪1950至1960年代知名女艺人顾媚。他自小就对绘画情有独钟，尤其是写生及素描，亦曾经立志成为画家，并未展现出其音乐天分，更没有想到日后会投身乐坛。

抗日战争爆发，1938年广州沦陷后，父亲在日本伪政府工作，顾嘉辉被母亲送往澳门培正小学读书。后随家一度逃难至广西。1947年顾嘉辉与胞姐顾媚同在鸣崧纪念中学学习，直到毕业后又一同投考广州美专，二人均获取录，然而由于学费太贵，姐弟齐放弃入读。

1948年，顾家决定从广州移居香港，一家人居住在九龙的木屋区；由于生活贫困，他没有机会受到正规教育，靠顾媚出外唱歌以维持生活开支。耳濡目染下，顾嘉辉对音乐产生兴趣，开始学习钢琴，后来更成为琴师。

参加电影作曲比赛入行

他1961年首次参加邵氏电影《不了情》的作曲比赛，创作了处女作：由陶秦填词及顾媚主唱的《梦》，正式开始音乐生涯，其后参与邵氏电影《血手印》及《明日之歌》的作曲工作，创作了多首电影歌曲，尤以凌波主唱的《郊道》最为脍炙人口。

1968年，他获知名媒体人蔡和平邀请，正式加入当时启播不久的香港无线电视（TVB），兼任歌唱选秀节目《声宝之夜》评判及综艺节目《欢乐今宵》的音乐总监（直至1986年荣休）；期间也再次到美国进修，学习商业化音乐，令事业更上一层楼。

顾嘉辉（前排中）2015年在红馆一连举办12场的“顾嘉辉荣休盛典演唱会”，不少艺人参与演出。（互联网）

代表作不计其数

擅于作曲、编曲以及指挥的顾嘉辉进入无线电视台后，与已故著名填词人黄霑合作无间，预计创作了1200首歌曲，脍炙人口的代表作更不计其数，例如《啼笑因缘》《狂潮》《心有千千结》《近代豪侠传》《陆小凤》《家变》《奋斗》《倚天屠龙记》《亲情》《狮子山下》《网中人》《京华春梦》《轮流转》《上海滩》《俩忘烟水里》《万水千山纵横》《今晚夜》《忘尽心中情》，1983年《射雕英雄传》多首主题曲包括《铁血丹心》《一生有意义》以及《世间始终你好》等。其中《狮子山下》更成了香港人的励志歌曲。