《咆哮山庄》女作家 激情追爱

图片由邵氏电影提供

艾蜜莉 Emily（M18）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

剧情

艾蜜莉（Emma Mackey，艾玛麦基饰）叛逆不合群，不过与手足的关系颇好，她与哥哥布兰韦尔（Fionn Whitehead，菲昂怀海德饰）最要好，两人常形影不离。艾蜜莉埋头写诗，与父亲的助理牧师韦特曼（Oliver Jackson Cohen，奥利弗杰克森科恩饰）擦出爱火，但后者的诸多顾虑，让她心碎。

杰克森科恩诠释自负的助理牧师，对爱情却优柔寡断。

我对英国作家Emily Bronte（艾蜜莉·勃朗特）与她的唯一小说《咆哮山庄》（Wuthering Heights）最初印象来自中学老师，她说艾蜜莉的身体不是很健康，很短命，不过才华超越了姐姐——《简爱》作者Charlotte Bronte（夏绿蒂·勃朗特）与妹妹Anne Bronte（安妮·勃朗特）。不记得当时是否听过她的恋爱史，看完《艾蜜莉》才窥见艾蜜莉与William Weightman（韦特曼）这段痛苦的爱。《艾蜜莉》是曾演出《厉阴宅2》（The Conjuring 2）等片的女星Frances Ann O'Connor（弗朗西斯安奥康纳）的处女导作。

男主角韦特曼确有其人，他是艾蜜莉父亲的助理牧师，不过根据史料显示，现实中的两人应该没有浪漫情愫，反而是夏绿蒂、安妮对韦特曼的兴趣更浓烈。无论如何，作为一部爱情片，《艾蜜莉》确实缠绵悱恻，因为艾蜜莉天生有着强烈的反压迫、争幸福的斗争精神，而帅气的韦特曼优柔寡断，害怕恋情被女方的父亲知道，使得两人偷偷摸摸的爱情始终笼罩在离奇、紧张的浪漫氛围里。

角色情感细腻多层次

曾演出电视剧《性教育》（Sex Education）与迷离电影《尼罗河谋杀案》（Death On The Nile）的英国漂亮女星艾玛麦基在《艾蜜莉》的演出让人眼前一亮，成功演绎勇于追寻自我并拥抱命运的女性。男主角杰克森科恩也拿捏有分寸，尤其是他刚认识艾蜜莉时流露出的自负，不仅让艾蜜莉，也让电影观众看不顺眼。

导演弗朗西斯形容这部片是给所有女性的情书，特别是年轻女性。在她精心架设的镜头下，以及细细打磨角色烘托出的情感层次，让片中的爱情很有看头。

艾蜜莉一生的经历简短，既未受过完整的教育，又没有爱情、婚姻的实际体验，却能写出《呼啸山庄》这样深刻独特的爱情绝唱，曾让人疑惑不解，不过这些都不是影片要探讨的，因为除了爱情，影片也花了不少篇幅刻画艾蜜莉与父亲、兄姐，尤其是与哥哥的深厚感情。艾蜜莉纯真、独立、刚毅、热情又内向，酷爱自己生长的荒原，爱与大自然为友，她的这些性格，在电影中一览无遗。