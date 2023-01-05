剧照由片商提供

生死环线 Circle Line（PG13）

娱乐性★★☆／艺术性★

故事：刚丧夫不久的妇女（刘子绚饰），带着年幼的儿子（黄企健饰）乘搭地铁，地铁进入诡异的隧道，乘客遇到怪兽的袭击，刘子绚的儿子被怪兽掳走，她拼命寻找儿子。另一边厢，地铁系统的主管（宏荣饰）也加入找人的阵容。

短评：《生死环线》拍完已有一段时间，今年终于推出。人类大斗怪物的题材，对本地制作来说还很新鲜，实际上电影的视觉特效也处理得颇出色，刘子绚、宏荣、陈邦鋆、黄家强及童星黄企健等，都是优秀的演员，可惜电影情节交代得不清不楚，一些人物的设计，例如李沛旭饰演的乘客，消失得莫名其妙。

窒友梅根 M3GAN（PG13）

期待指数★★★

《窒友梅根》是关于具备人工智慧的玩具人偶（中）的惊悚片。

故事：惊悚片，栩栩如生的玩具人偶梅根（M3GAN）具备高度的人工智慧，是小孩子最好的玩伴和令家长最安心的盟友。梅根可以聆听、观察和学习人类的行为，由机器人专家洁玛（Allison Williams，爱丽森威廉斯饰）精心设计。洁玛突然成为8岁侄女凯蒂（Violet McGraw，薇乐麦格劳饰）的监护人，忙碌的她让梅根成为凯蒂的玩伴，没想到却带来严重的后果。爱丽森曾演出奥斯卡得奖片《逃出绝命镇》（Get Out）。

（英语对白，附中文字幕）

改变世界 Switch（PG13）

期待指数★★★

《改变世界》讲述权相佑（右）与吴正世人生对调后的笑料。

故事：朴江是身价千万的演员，也是丑闻制造者，享受着华丽放纵的单身汉生活，他在圣诞节与落魄的经纪人对调了人生，却迎来180度大转变。《改变世界》是韩国喜剧，马大允执导，权相佑演出目中无人的顶级明星朴江；吴正世饰演朴江唯一的朋友兼经纪人，被育儿和生计困扰，他万万没想到一夜之间，自己变成征服电影界的顶级明星。

（韩语对白，附中文字幕）