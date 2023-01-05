小甜甜遗憾宋逸民至今未向她道歉

（台北讯）宋逸民和陈维龄夫妻星期三（4日）上午打破沉默召开记者会，却未说明当初“艺起发光”声明稿中控诉小甜甜（张可昀）“私生活有状况”是指哪方面。对此小甜甜表示遗憾，她透过经纪人说：“这些都并非事实，记者会也未能得到正面回复，甚至至今还没有得到一个道歉。”

小甜甜上个月出席新戏《幸福宅一起》开镜记者会，回应好友恺乐近况，导致新戏宣传失焦，传出因此惹怒制作人宋逸民，惨遭换角。之后，小甜甜因理念不和退出教会，但否认与换角风波有关。教会随即发声明反击指控小甜不但“私生活有状况”，还造成小组员们的一些是非、冲突和彼此嫌隙，意外扯出一连串暗黑内幕。

风波延烧多日，宋逸民夫妻终于出面，但在记者会上只字未提小甜甜。小甜甜经纪人感叹新闻出来时，教会第一时间发声明指控小甜甜是风波的开端，将小甜甜推至舆论的风口浪尖，心疼小甜甜身为女性和妈妈，被指私生活有状况，“对甜甜来说，是一个严厉的指控”。记者会上，宋逸民未提到教会对小甜甜的质疑，经纪人说：“看完记者会后，我们深感遗憾，我们也希望无论是台面上或私底下，能得到一个道歉。”

据报道，宋逸民经纪人在晚间回复媒体时说：“我们今天已经向所有在事件中受伤的人道歉。”意指在道歉记者会上，虽然没有特别点出小甜甜的名字，但歉意是传达给所有人的。宋逸民的声明稿中提及：“如果是因为在过去我所不知道的时候，因为我的疏忽让你们任何人感觉到受伤，在此我要向你们诚挚的道歉。”