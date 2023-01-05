Pornsak抛震撼弹 与李荣达谢韵仪分道扬镳

本地艺人Pornsak于2020年携手明星发型师李荣达和艺人谢韵仪创立直播带货平台Mdada后，2021年宣布与新传媒约满不续，卸下艺人身份进军网络平台。不料，Pornsak早前在星期一（1月2日）抛下震撼弹，透露自己已经离开Mdada，不过依然会留在直播界继续发展自己的个人品牌。

《新明日报》记者联系Pornsak进一步了解离开Mdada的原因，Pornsak表示：“我觉得那个时间点已经成熟了，而且我们三人对公司的发展、方向以及经营的理念有所不同，所以我觉得在整个关系依然很融洽的时候离开比较好。”

不排除将来再合作

言意之下，虽然离开了公司但三人依然是朋友，记者于是追问未来三人有机会还会再合作吗？Pornsak也直接表示：“肯定！”

Pornsak表示自己是在2022年11月，在韩国进行直播时萌生去意，“所以大约在11月中提辞职信，并开始交接工作。首席执行官CEO由李荣达接棒，另一名合伙人谢韵仪则接棒董事职位，而我在去年12月31日正式分道扬镳。”

对于管理层的人事调动，Pornsak表示：“将CEO交棒给李荣达是最适合不过的，因为他闯荡商界已有30多年了；而谢韵仪之前就已经和李荣达是生意上的伙伴，彼此已有一定的默契，所以相信他们俩的合作能将Mdada带到另一个高峰。”

为公司大方向 必须要离开

三人合作了两年半，一同努力经营公司，如今Pornsak决定离开，他语带不舍表示：“确实有不舍，但为了整个公司的大方向和前途，所以我觉得这一步棋（离开公司）是一定要走的。”

Pornsak也分享在这期间得以充分利用自己大学时期在书本上学到的知识（工商管理），“而且直播是一个全新的领域，所以要找到自己的舞台其实没那么容易，而我找到了，还可以找到两个跟我一样对直播有热忱的生意伙伴，我觉得也是很幸福的一件事。”

Pornsak当初会一起合作是在一次的机缘巧合，“记得当时是中秋节，网上已经有直播带货的热潮，李荣达就约我一起卖月饼，就这样开始了。不过一开始我们一个星期可能只开直播二到三天，之后我们把直播当企业来经营时，就花了很多时间规划决策。”

不离开直播界 有意攻读博士

虽然离开了Mdada，但Pornsak并不打算离开直播界，根据他在IG的贴文，他已经计划发展自己的个人品牌。目前，每天晚上9时都会进行至少一小时的直播，建立自己的在线形象。

此外，他每逢星期四也会携手本地著名中医师陈美娥，透过直播节目让观众可以获得免费咨询，目前已经直播了85周，Pornsak开心表示：“快要做到第100集了！”

除了中医相关内容，Pornsak的直播内容包罗万象，包括分享生活日常，也有美食、旅游、电子游戏相关内容。不过他不会把所有的时间都投入在直播中，他也会在每逢星期一、星期二和星期四，在陈美娥医师的中医诊所看诊。

目前Pornsak已考获工商管理学士学位、中医学士学位以及教育学的学前教育硕士学位，他表示有意攻读博士学位，但现阶段先专注在工作上。