娱乐吃瓜：未成年偶像造型太性感引争议 韩网抗议声四起

韩国人气女团BLACKPINK所属的YG娱乐在今年元旦公开7人新女团“BABYMONSTER”的出道计划，有传其中一名成员是2010年出生，疑似未满13岁的年龄立即引发网民热议。

韩国法定成年年龄为19岁，但放眼演艺圈，未成年的偶像比比皆是。记者发现，90年代出道的宝儿（BoA）当时未满14岁。二代女团Wonder Girls的宣美（Sunmi）、昭熙（Sohee）、泫雅（HyunA），出道时仅仅15岁。KARA的姜知英（Ji-young）出道时才14岁。近几年高人气女团成员似乎维持在14岁的年龄，其中包括IVE的张员瑛（Won-young）及NewJeans的惠仁（Hyein）。

随着韩流的发展，偶像出道的平均年龄有着明显下降的趋势。为保障未满15岁青少年艺人的身心发展及确保他们有足够的休息时间，韩国相关部门在2014年时颁布“青少年劳动基准法”——晚上10时后的直播、录制、演唱会等演艺活动现场都不得出现未满15岁的艺人。相关法律实施后，演艺圈也衍生出与该法律相关的现象。

直播节目提前播出

因张员瑛（左）及南道贤的年纪，“Produce48”及“Produce X 101”更改直播时间。

韩国知名选秀节目“Produce”系列曾因为参赛者的年龄而改动节目的播出时间。“Produce48”“Produce X 101”的总决赛直播从原本的播出时间——晚上11时提前至8时，只因参赛者中有未满15岁的参赛者。从该选秀节目出道的张员瑛（Won-young）及南道贤（Nam Do-hyon）在节目直播时只有14岁。若节目按往常的播出时间来直播，就会违法相关法令。

“Produce X 101”总决赛直播了近4小时，时间已经接近午夜。未成年的成员尽管成功入选出道，却在重要的时刻“被迫提早下班”，留下空的位置。（互联网）

集体下班场景

韩国年度音乐盛事“Melon Music Awards”（MMA）也因相关法令而有所影响。其中最明显的属2019年，获颁年度新人奖的男团“TXT”及女团“ITZY”。尽管颁奖典礼还没结束，但一到晚上10时，工作人员便上前提醒未满15岁的成员们“该下班了”。只见两团的各3名成员起身离开，位置顿时显得空荡荡。

早睡人设

节目“WHY NOT – The Dancer”中，有一幕是男团NCT成员志晟（Jisung）在节目拍摄时告诉告诉银赫（Eunhyuk）及起光（Gi-kwang）他因未成年而需要在10时前入睡，银赫听完便替他清干净床上的杂物、帮他盖被子、关灯，“哄弟弟入睡”的模样非常逗趣。

尽管有“10点下班”的明文规定保护青少年艺人，但演艺圈中仍不乏游走在灰色地带的未成年艺人争议。

与年龄不符的性感造型

女团“LE SSERAFIM”的出道概念视频引热议。（互联网）

HYBE公司在收购Source Music后所推出的首个女团“LE SSERAFIM”去年5月出道时曾引风格大胆走擦边球而引起争议。浓妆、大卷发、加上暴露的服饰，镜头更是不拍脸而是聚焦在身材上，视频一上线就引起网民热议。尤其成员恩採（Eun-Chae）出生于2006年，在拍摄视频时未满16岁。

视频的镜头同样引起争议。（互联网）

“18禁”组合却有未成年成员？

女团“Girl Crush”主打性感路线。（取自团体Instagram）

打“擦边球”的还有走“18禁”路线的女团“Girl Crush”。2019年成团的Girl Crush去年7月因新成员的加入而惹上争议，原因正是因为新成员有真（Hayun）是2005年出生的，在团体活动时疑似未满17岁。

成员有真2005年11月出生，加入团体时疑未满17岁。（取自团体Instagram）

团体概念与未成年成员的身份冲突导致不少粉丝开始抵制团体的活动。经纪公司灭火发声明表示，有真只是以“练习生”的身份在团体活动，她将在满18岁后才会正式加入团体。讽刺的是，声明发布后，有真还是被目击参与了团体的多个表演，身着清凉服饰在舞台上跳着性感舞蹈。

未成年偶像在节目上被殴打？

未成年女团Busters成员彩妍疑似被搞笑艺人崔英洙揍的事件在互联网上引起热议。（互联网）

2019年，韩国EBS电视台为小学生制作的节目《现场直播Tok! Tok! BONI HANI》传出搞笑艺人向未成年偶像挥拳的争议。

在直播节目中，当时15岁的女团Busters成员彩妍（Chaeyeon）抓住了崔英洙的衣服，崔英洙突然转身伸手，他接下来的动作被另一位嘉宾挡住，但因崔英洙转身速度快，出手看上去十分用力，而彩妍又捂著胳膊，因此网民们纷纷猜测彩妍被打到胳膊。崔英洙转过身之后一脸不悦地走出画面，彩妍从微笑变为面无表情加重了网民们的怀疑。

事情后来持续延烧，节目组火速删除了相关视频，并在节目的官网上发布声明称“争议并非事实，请不要过度猜测和误解。 ”彩妍方面则回应表示两人只是开玩笑而已。但解释并未平息网民的不满，称崔英洙的行为是“虐童”。节目组后来停播2个星期，并禁止崔英洙再次出演该节目。