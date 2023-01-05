小甜甜控夫“徒手揍我” 揭宋逸民阻报警

（台北讯）38岁艺人小甜甜（张可昀）日前被宋逸民领军的“艺起发光”教会痛批“私生活有极大状况”，引发一连串风波。小甜甜老公宋先生声援教会不挺老婆，小甜甜的闺蜜则踢爆宋先生打老婆，让两人婚变内幕摊在阳光下。

宋逸民和陈维龄夫妇4日开记者会澄清争议，却只字不提小甜甜，令当事人感到不满，星期四（5日）在脸书发长文，说出遭老公家暴及宋逸民等人阻止她验伤和报警的经过。

小甜甜透露去年9月18日被老公跨坐身上殴打，她马上打电话报警，宋先生则是联络教会。随后宋逸民劝她不要报警，但她担心自己与女儿安全，坚持到警局做笔录，之后将验伤单及搜集到的一些证据交给警察。

小甜甜直言：“真相就是，因为我被家暴后又不听话，坚持要报警，所以我就是‘私生话有很大状况’，‘劝不听’，还有‘诉讼在身’，他们说陪我无数个夜晚……其实就只是‘三个夜晚而已’！然后也都是用电话三方通话劝我，因为都有录音！”

她回忆当时被质疑，“陈维龄问我：你要告宋先生有问过米苔目（小甜甜女儿）吗？有经过她同意吗？ 纵使宋先生打你，你也应该尊重她才对……”让小甜甜不解的是女儿才一岁能决定什么？“而且她也差点成为受害者耶！你的想法是不是真的太奇怪啊？”

教会的小组长白家绮当时也对小甜甜说：“他（宋先生）小你那么多，他还年轻为什么不能原谅呢？你不知道饶恕跟真理是真的不计较吗？”陈维龄还说：“他才打你一次，才一次，才一次到底有什么不能原谅？今天如果是三四次我就不反对你提告！”

小甜甜呛陈维龄和白家绮：“你们自己身为女性，更也都有女儿怎么可以这样放纵家暴呢？不是更应该有同理心？并更能将心比心？”她也强调：“绝对不是我跟宋先生互殴！我是被打的！所以，法院判决的伤害罪，保护令都很快就判下来了。”

白家绮经纪公司回应：措辞不够周全

对于小甜甜的爆料，白家绮经纪公司凤凰艺能总经理赵善意代为回应：“由于很多细节都属于夫妻的互动方式和互动过程，身为外人真的很难作出适合且绝对公正的评断。除了当事人外，这中间也很难为的应该是周边想要帮忙的好朋友们。”

赵善意还说：“对于白家绮、吴东谚夫妇，我们的理解是，他们的立场就是基于善意来协助当事人夫妻。或许在沟通过程中，措辞不够周全，让当事人误解，但我相信应该都不是刻意为之。”

宋逸民则透过前经纪人小玮表示，当初有调解小甜甜夫妻的纷争，但此事已进入法律程序，因此他不便置喙。

艺人白家绮和老公吴东谚被卷入纷争。（互联网）

阿Ben：希望唤醒还在沉睡的人

曾出手帮忙小甜甜处理夫妻纠纷的阿Ben力挺她：“谢谢甜甜勇敢的说出真相，也希望唤醒还在沉睡的人。”

小甜甜好友金刚也在脸书发文声援，“心疼你可能又要冒着被换角的风险，愿意把真相说出来了（毕竟你现在跟教会小组长又是所谓民视一姐的老公拍戏呀），不然我看到最近那些新闻我都快吐了，一直推卸责任，因为真相是不被他们允许说出的！”

金刚三度强调“家暴零容忍！”，他认为家暴绝对不是第几次的问题，“动手的男人还叫男人吗？好好找一份工作不行吗？这么想当明星吗？真是够了！”