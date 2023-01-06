无线视帝料是“双聪／骢之争” 鲍起静得视后将皆大欢喜 ？

香港无线年度盛事《万千星辉颁奖典礼2022》将在星期天（1月8日）举行，今年《联合早报》邀请香港一名资深娱乐记者“闲话家常”，一同预测几个主要奖项。由于受访的娱记立场和意见纯属个人，并不代表他所任职的媒体机构，因此匿名受访。视帝后等奖项花落谁家，他指出，任何一项赛果不是单方面取决于演得好或不好，还须从无线的角度出发，“始终会想要提升自家艺人的地位，所以赛果不是个人意愿，成绩未必是100％民意，代表的是公司的立场。”

据悉，有别与往年，无线于2022年11月21日公布奖项提名名单，12月14日揭晓各奖项最后十强之后，不会在颁奖礼前进一步公布最后五强名单。颁奖典礼8日晚上8时于翡翠台（星和Ch838／新电信Ch511）现场直播，本地观众也可通过TVBAnywhere+应用观看。

最佳剧集

□港媒资深娱记 ■本报记者

□：《下流上车族》

■：《下流上车族》

□：我觉得《下流上车族》或《回归》得奖机会都很大。《回归》是无线为了配合香港回归25年所制作，反应不错，故事内容流畅，比较励志性，在疫情下传达了正面讯息，意义比《下流》更重大，远景不只是香港，而是大湾区。策略上来说，《回归》不容忽视，而且这部剧在其他奖项方面拿奖的机会比较小。

不过，《下流上车族》是比较近期的剧，呼声很高，它反映了香港的实况，剧本很贴地，很多香港市民确实为了买楼想出各种方法，而且还是实景拍摄，比如拉队到香港的屋邨，对于香港观众来说有亲切感。

■：以探讨房屋为主题的港剧似乎向来反应都不错。

□：实际上过往以买楼为题材的剧集比较讨好，除了2020年的《香港爱情故事》，苗侨伟有一部剧（2012年《缺宅男女》）播出时反应也很好。

■：台庆剧《美丽战场》可惜烂尾收场。

□：《美丽战场》剧情最初有抓到关注，到了中间比较夸张，有很多批评，而且故事不太完整，后面部分和结局简直不知所谓。

虽然我觉得这是为了续集铺排，但如果只是为了这个原因太没有意义了；第一辑故事都不完整了，我不会想看第二辑，即使有第二辑只会继续骂。故事不合逻辑，锺家琪（蒋家旻饰）明明是杀人犯，却可以堂而皇之回来，当然可以有很多种解释，但已经不合乎情理。

■：而且也没有交代锺家琪如何在杀人之后能堂堂正正回来。

□：是啊，不知道剧情想怎样就播完了。

陈山聪2022年产量高，这次他是凭《金宵大厦2》角逐视帝。（互联网）

最佳男主角

□：林敏骢／《下流上车族》

■：陈山聪／《金宵大厦2》

□：我觉得会是“双聪／骢之争”。这是林敏骢第一次拍无线剧，他的表现不错，有新鲜感和火花，他加入了很多个人元素在里头，也跟其他演员配合得不错。我觉得男主角来说，他得奖的呼声非常大。至于最受欢迎电视男角色，我觉得会给陈山聪（《超能使者》）。

■：但林敏骢不是无线艺人，应该也不会再回无线拍戏了吧？

□：其实不好说，前几年黄秋生也没有签约，还是拿到视帝（2015年《枭雄》），所以我觉得林敏骢有机会，因为他带动话题。

■：陈山聪2022年产量高，呼声也很高。

□：但他最终是凭《金宵大厦2》入围，如果是凭《超能使者》机会更大。《金宵大厦2》他演得很落力，但剧不吸引人，浪费了关注点。而且这部剧很早播出，很多人已不记得。

■：所以《法证先锋V》不会让黄宗泽“等”到第一座视帝？

□：《法证先锋》都这么多部了，没有太大的回响，我也不觉得Bosco（黄宗泽）在这部剧里有很大的进步或不同。

■：受力捧的周嘉洛（《痞子殿下》）呢？

□：他有机会，但现在拿奖还太早。他的可塑性高，观众也喜欢他，迟早有机会的。

33岁的陈滢受无线力捧，有望凭《痞子殿下》获封视后。（互联网）

最佳女主角

□：陈滢／《痞子殿下》

■：陈炜／《回归》

□：我觉得是鲍姐（鲍起静《下流上车族》）或陈滢之间，可惜《美丽战场》衰烂尾，要不然无线一定用这部剧推陈滢。陈滢凭《痞子殿下》角逐反而更好，跟《美丽战场》比起来，《痞子殿下》反应好，观众觉得可爱又“抵死”（广东话，相当绝的意思），看得开心。客观而言，我觉得无线是想给陈滢的。

■：给陈炜（炜哥）应该不会有异议？而且她是无线的艺人。

□：我觉得不会，要给也会给一些“当扎”（上位）艺人。如果给炜哥，我宁愿给鲍姐，皆大欢喜，不会有争议，人家怎么说也是影后。但如果是商业决定的话，就会是陈滢。

绿叶王李成昌（右）多年来与演技奖项无缘，这次凭《凶宅清洁师》争夺男配角奖项。（互联网）

最佳男配角

□：吴伟豪／《回归》

■：李成昌／《凶宅清洁师》

■：我觉得是时候给李成昌，他在《凶宅清洁师》很入戏，而且他拍戏这么多年，演技备受公认，却没拿过任何演技奖项。

□：我觉得不一定给他。我个人希望是郑子诚得奖。

■：但他在《金宵大厦2》戏份不多，只参演一个单元。

□：李成昌有多年的拍戏经验，每个角色都把握得很好，只要是他演的一定合格。他是值得给的，不过吴伟豪是年轻人，而且《回归》具有意义。

■：其实《美丽战场》的林盛斌蛮出位的。

□：我觉得他和刘佩玥会拿最受欢迎电视拍档，他们这一对很出位，每次出场都很轻松，不用老是尔虞我诈的，包括最佳男主持他也有机会得奖。

蒋家旻（右）在《美丽战场》饰演工于心计的拜金女，角色令人恨得牙痒痒。（互联网）

最佳女配角

□：蒋家旻／《美丽战场》

■：刘颖镟／《超能使者》

□：虽然刘颖镟受捧，比蒋家旻更有潜力，但我觉得蒋家旻演得比刘颖镟出色。刘颖镟还有入围其他奖项吗？

■：各奖项十强公布之后，她还入围飞跃进步女艺员、最佳女配角、最受欢迎电视搭档。

□：《美丽战场》不可能一个奖都没有，我觉得女配角会给蒋家旻，刘颖镟会拿飞跃进步女艺员。