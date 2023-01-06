舞台剧《网红》延至4月中演出

原定在2023年3月31日至4月1日演出的舞台剧《网红》将延期至今年4月14至15日，地点依旧在中国文化中心。

《网红》由Goh Van Pte Ltd出品，20Six Productions联合制作，也是继2022年6月5日温哥华Norman Rothstein Theatre首演之后，为本地观众再度登上舞台。本地演出也是亚洲制作的首站，将以华语、粤语、福建话、英语演出并附中英文字幕。

《网红》刻画阅读博主雯雯，执着在网络短视频的天地中分享读书感悟。她倾注所有心血，换来的却不是支持与肯定，而是零零散散的点赞，还被嘲笑与抛弃，以及家庭变故等种种困扰。《网红》由本地资深导演唐绍炜执导，不仅有资深艺人陈丽仪、管雪梅、王嘉翊、黄珊珊，还有新晋演员罗瀚文、孙媛媛、宋佳音、黄子溢、李光豪、姚凯立、陶飞旭共同演出。

Goh Van资深出品人陆荣将原创舞台剧《网红》引入新加坡，日前在本地举行的记者会，已经和Goh Van达成战略伙伴关系的本地导演梁志强也前来力挺舞台剧。

Goh Van是加拿大影视公司Goh Van Film Production Inc.的亚洲分支，主要负责电影及舞台剧在亚洲地区的宣传、策划及发行。2020年该公司出品的《记忆恋人》在全球各大电影节展露锋芒，获各界好评，并入选蒙特利尔独立电影节等，2022年就打造首部原创舞台剧《网红》，在温哥华的演出取得巨大反响。该公司后续将有《鬼娘》《疯狂的蟋蟀》《长恨歌》《口罩与古董》《变身药丸》《来自7号咖啡馆的卡农》《麻将与麻雀》登上银幕。

舞台剧《网红》

日期／时间：2023年4月14日下午7点30分、4月15日下午2点30分与下午7点30分

地点：中国文化中心4楼剧院

票价：58元、78元（票价不包括2元票费）

订票网站：www.myticket.asia

节目查询：92335233（WhatsApp）