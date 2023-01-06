嗨放派2 （首播）

e乐（新电信Ch11/501）晚上10.10

中国推出的奇趣实验体验类真人秀综艺节目。知名艺人任嘉伦、李荣浩、魏大勋、范丞丞、李诞在第二季担任“嗨放探索员”，致力于研究稀奇古怪的人类实验，探索有趣的科学内容，让观众在欢笑与实践中获取知识。

小毛病大问题11

8频道 晚上8.00

全国人口健康调查显示，28.8%的本地人超重，10.5%的人患肥胖症。节目将讨论：一、运动至少30分钟才能消耗脂肪？二、睡眠不足会导致大肚腩？三、节食就能够减重？

遇见你真香

8频道 晚上9.00

Martius上课时，因为接触到红色食材不适，要喜悦送他回家。喜悦不解Martius为何经常晕倒，Richard说出Martius小时候因父亲外遇，母亲在浴缸自杀，Martius目睹浴缸的水被血染红，从此留下阴影。喜悦对Martius产生同情。

亚历山大的韩国历险记 South Korea with Alexander Armstrong

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203）晚上9.00

从《江南Style》《鱿鱼游戏》到韩团流行音乐，韩国不断创造全球人气的高峰，亚历山大阿姆斯壮前往夹在中日两大强权的韩国，了解当地人如何打造出独特风格。他体验韩国流行音乐进行的风格改造，参访壮观的景福宫，在餐馆享用机器人供餐的料理，还参观与厕所息息相关的便便咖啡馆。