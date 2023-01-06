对Pornsak离开公司声明 直播平台Mdada三点反驳

本地艺人Pornsak在2020年携手明星发型师李荣达和艺人谢韵仪创立直播带货平台Mdada后，2021年宣布与新传媒约满不续，卸下艺人身份进军网络平台。不料，Pornsak在1月2日抛下震撼弹，透露自己已经离开Mdada，不过依旧会留在直播界发展自己的个人品牌。

Pornsak对本地媒体AsiaOne透露，因为有感自己与李荣达和谢韵仪在经营理念上存在着巨大分歧，为免友情变质，他决定退出Mdada，“我们有很多共同点，但也有不同之处，但考虑我们之间的年龄代沟，我认为这并不令人意外。”

Mdada1月5日晚上在社交媒体脸书和IG发表中英声明，回应Pornsak1月2日的IG发文内容，以及受访时的言论。

Mdada在中文声明中说，对Pornsak的声明感到惊讶。

声明中写道：“首先，Pornsak在2022年10月25日辞去董事和首席执行官职务，（他）发给Mdada的辞职信中，Pornsak没有说明他现在提出的任何问题。”Mdada指出，Pornsak辞职时，对Mdada所给予的机会表达感谢。

针对Pornsak提出的“年龄代沟”，Mdada回应：“其次，目前尚不清楚Pornsak指的是什么‘代沟’，因为Pornsak本人在2023年1月14日将是41岁，而谢韵仪47岁，李荣达51岁，并且，Pornsak从一开始与谢韵仪和李荣达合作时，已经知道他们的岁数。”

对于Pornsak在1月2日的IG发文中所写的“我想成为理想的直播主播，一个有personal touch（提供个人化服务）的直播主播，一个每个人都愿意委托他／她买东西的人……”等其他言论，Mdada说：“第三，Mdada严重看待任何暗示或影射，即Mdada或主要股东在（为）客户购买（物品）或订单方面不可信，或者Mdada缺乏公司治理（方面的能力）。这种说法是完全不实和毫无根据的。”

Mdada在第三点反驳中也说，公司面对无法控制的外在因素，如天气，或其他国家或地区所实施的冠病相关控管等，可能导致客户的订单不时延迟甚至取消，并提出，有关公司营运事宜，包括管理客户订单和客户的期望，以及治理公司方面，属于Pornsak辞职前担任的首席执行官的工作和职责范围。

声明中指，对于Pornsak在公开发言前，没有给予Mdada、谢韵仪和李荣达机会解开所提及的顾虑，Mdada、谢韵仪和李荣达深感失望。声明中写道：“Pornsak选择这样做，即使他是Mdada的前董事和首席执行官，并且仍然是股东，这（是）更伤人（的）。这一事件不仅影响了Mdada的声誉和价值，也伤害了谢韵仪、李荣达和Mdada所有员工。他们孜孜不倦地为我们的忠实客户和粉丝服务。只有Pornsak能解释他为什么决定这样做。”

Mdada指，公司会继续关注事件，“无论如何，我们感谢Pornsak过去的贡献，也祝愿他一切顺利。”