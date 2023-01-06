遭老公反击“她先动手” 小甜甜：是谁指使你撒谎？

（台北讯）小甜甜遭家暴风波延烧，她星期四（5日）在脸书上指控老公宋晋贤家暴，对方深夜发长文并同步上传一段7分39秒影片，除了为动手道歉，还爆料是小甜甜先动手。

宋晋贤在影片中念出声明稿：“家暴事件是因我老婆先一直踹我及要求我立刻去做家事，才引起整个事件发生。这并不是单方面的施暴事件，是双方都动手，被老婆在床上踹，长达5-10分钟”。

此举引来小甜甜在留言处回应：“你不要删文喔，因为我的保护令是你有对外说明不实，我能立刻报警处理！”她另外对媒体表示：“全部谎话，已经涉及妨害保护令，我刚从警局回来，警察会直接将他逮捕，所以他会多一条违反保护令的罪名，就是内文不实啊。”

小甜甜6日也在脸书上发文，她说看到对方的贴文感到震惊，“我真的已经完完全全不认识这样的你了！”并向宋晋贤抛出三道问题：“是谁指使你出来说这些谎的？是谁帮你写声明稿让你照着念的？是谁教唆你偷我的手机再把我手机影片存到你的手机的？你知道这犯法吗？”

宋晋贤透露1月3日已与小甜甜谈定离婚协议，关于妻子所提的条件，他没有任何异议。他说，在教会小组长（指白家绮等人）调解和安抚下夫妻恢复正常生活，直到某天接到派出所电话通知他到案说明，才知小甜甜对他提告。