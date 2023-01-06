记忆中的年菜：陈秀环家传五香卷 包裹母亲对子女的爱

农历新年快来到，zaobao.sg推出特备单元“记忆中的年菜”，邀请大厨和艺人回味他们记忆中，庆祝农历新年时家里必吃的年菜。

新年吃五香卷是福建人的传统，意味着“吃香香”，也寄望来年五福临门。陈秀环是福建人，每年团圆饭都能吃到妈妈亲手制作的五香卷。那是婆婆传授给妈妈的家传食谱，陈秀环趁这次的拍摄也学两招，准备以后传授给女儿。（往下滑，看陈妈妈的福建五香卷食材）

五香卷看似简单，但材料多，准备功夫不少。（林国明）

母女俩一起下厨，互动十分有趣，陈妈妈林玉枝很贴心地在拍摄前准备好食材，陈秀环包五香卷时不经意地说：“其实不是很难嘛……”结果引起陈妈妈“抗议”：“不是那么容易的，所有材料都要亲手准备，像马蹄要洗、要去皮，还要切碎……”让陈秀环立刻改口：“我说错话了，一点也不简单！”（点击最上方的视频，看看母女的逗趣互动）

的确，五香卷看似简单，但是准备功夫琐碎，每一口都包含着妈妈的用心和爱，陈秀环颇有感触地说：“从小到大的团圆饭都有炸五香，所以我们都觉得是理所当然的，长大后才发现这是妈妈用爱做给我们兄弟姐妹的，这是有妈妈味道的一道美食。”

跟妈妈边做边聊，也让陈秀环想起童年时光，“我八九岁开始就进厨房帮妈妈准备食材，团圆饭也会帮忙，我现在什么菜都会煮，就是因为小时候常帮妈妈煮饭。我问过妈妈为什么只叫我帮忙，不叫姐姐和妹妹，她说我因为比较乖，原来是因为我比较笨哈哈哈！”但她也得意地说：“但是我受益，因为现在我比姐姐妹妹会煮！”

陈秀环记忆中的团圆饭是什么样的情景？爸爸每年烹煮的古早味海参鸭为什么让她留下遗憾？点击看视频听她怎么说。

陈秀环第一次向妈妈学习制作五香卷。（林国明）

福建五香卷食材：

瘦猪肉一公斤

虾肉一公斤

马蹄约12个（洗净去皮再切丁）

红萝卜一个

蒜头5颗

胡椒粉少许

五香粉少许

盐少许

鸡精粉少许

饼干四片（捣碎）

五香皮