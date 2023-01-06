周杰伦马国演唱会 未开场就遭足球迷抗议

（综合讯）“周董”周杰伦下星期天（1月15日）在马来西亚吉隆坡的演唱会，尚未开场就遭受当地足球迷的不满，要求取消演唱会的声浪充斥网络。

周董的演唱会将在吉隆坡的国家体育场（Bukit Jalil National Stadium）举行，适逢该场地明天（7日）将举办亚细安足球锦标赛半决赛首回合，届时马来西亚国家队将对垒泰国队，但由于周董演唱会必须预先搭建舞台，演唱会团队早在1月3日就入驻该体育场开始搭建舞台，导致原本可以容纳8万7411人的场地，却只能卖出5万9000张门票，不但影响了门票收入，也让许多球迷无法到现场为国家队加油打气。

因此，马国足球迷纷表不满，并到马来西亚足总网站留言，瞬间灌爆该网站。球迷认为明知有重要比赛，为何还同时开放举办演唱会，使不少球迷不能亲临现场支持国家队，有着更呼吁有关当局先取消周董演唱会。

周董团队已经入驻马国国家体育场搭建舞台。（互联网）

三年前已租下场地

针对此事，马来西亚青年及体育部长杨巧双说，周杰伦演唱会主办方早在三年前就租下国家体育馆，预订时间比足球赛更早。

她在推特发文提及，周杰伦演唱会主办方是在2019年3月13日就预订了国家体育馆，而亚细安足球锦标赛则是在2022年8月18日才租下。

她说，演唱会舞台搭建需耗时14天，其中涉及500名本地和185名国际的工作人员、45台重型机器、200个音响及800盏灯。

“他们（周杰伦演唱会）已为亚细安足球锦标赛腾出空间，甚至展延2.5天作准备。”

另一方面，马国足总日前在推特发文指于7日举行的亚细安足球锦标赛半决赛首回合，即马来亚虎对战泰国的赛事，5万9000张门票已售罄，并表示不会追加出售门票。

IG留言 网民两极化

连日来，网民针对此事件在周董的IG留言，有者直接要求延期或取消演唱会，也有其粉丝要求周杰伦无需要太在意球迷的留言，并捍卫道，该演唱会在三年前便已订好场地，只因疫情延期至今。

也有网民留言认为球迷要“声讨”的对象，应是场地出租方，而非周杰伦。

此外，马国若杀入大决赛，那么在16日的下一场赛事中可能又会遇到场地布置的问题。原因是周董演唱会在15日晚上结束后，体育场仅有半天的时间清空舞台，让足球比赛进行。

新加坡雄狮队也让路

新加坡雄狮队也让路给周董，亚细安足球锦标赛揭幕战移师惹兰勿刹体育场。

其实，这不是周董第一次与亚细安足球锦标赛对碰，去年12月24日，该赛事的新加坡雄狮队与缅甸揭幕战也因周董演唱会而移师惹兰勿刹体育场举行。

周董新加坡演唱会在12月17日至18日举行，虽然雄狮揭幕战落在12月24日，但因准备的时间太少，导致雄狮的主战只能换地进行。国家体育场能容纳5万5000名球迷，也被称为是“雄狮之家”，而惹兰勿刹体育场则只能容纳6000人。