声明被Mdada称“很伤人” Pornsak：好聚好散

对于先前的声明被Mdada指称“很伤人”，Pornsak接受zaobao.sg专访，强调“好聚好散”，并说时间会消除所有误解。

于2020年携手明星发型师李荣达和艺人谢韵仪创立直播带货平台Mdada后，进军网络平台的Pornsak，2日在社媒抛出震撼弹，透露已经于2022年年底正式离开Mdada。5日晚上，Mdada在社媒发表声明，回应Pornsak2日的社媒发文内容，以及受访时的言论。声明中说，Mdada对Pornsak的声明感到惊讶，并指出：“Pornsak在2022年10月25日辞去董事和首席执行官职务，发给Mdada的辞职信中，没有说明他现在提出的任何问题。”

对于Pornsak在公开发言前，没有给予Mdada、谢韵仪和李荣达机会解开所提及的顾虑，Mdada、谢韵仪和李荣达深感失望：“Pornsak选择这样做，即使他是Mdada的前董事和首席执行官，并且仍然是股东，这更伤人。这一事件不仅影响了Mdada的声誉和价值，也伤害了谢韵仪、李荣达和Mdada所有员工。”

对于Mdada的声明，zaobao.sg记者联系上Pornsak，他强调：“我对Mdada仍抱持感恩的心。”他也说，辞职信里不提意见，是因为希望员工仍能朝原来的目标前行。

“直播的理念没有对错”

针对Pornsak提出的“年龄代沟”，Mdada回应：“目前尚不清楚Pornsak指的是什么代沟，因为Pornsak本人在2023年1月14日将是41岁，而谢韵仪47岁，李荣达51岁，并且，Pornsak从一开始与谢韵仪和李荣达合作时，已经知道他们的岁数。”

对此，Pornsak说：“我指的代沟不是数字的问题，是想法、理念不同的意思。同龄人可能因为成长、经历的不同，解决问题的方案也会有所不同。”

对于Pornsak在社媒发文中写说“我想成为理想的直播主播，一个有personal touch（提供个人化服务）的直播主播，一个每个人都愿意委托他／她买东西的人……”等言论，Mdada说：“Mdada严重看待任何暗示或影射，即Mdada或主要股东在（为）客户购买（物品）或订单方面不可信，或者Mdada缺乏公司治理（方面的能力）。这种说法是完全不实和毫无根据的。”

“不是因为公司有问题才辞职”

对此，Pornsak认为Mdada错误解读了他的意思。“大家直播的理念，没有谁对谁错，就是不一样。”他举例：“比如一家银行说他们代表诚信，难道是说其他银行没有诚信吗？我也没有说，我的方式是唯一可行的方式。”

去年，媒体曾报道，有顾客下单两个月未收到货，导致李荣达、Pornsak开直播道歉。记者问Pornsak，这个事件是否他卸下Mdada管理层职务的主因，他澄清说：“公司的问题不是，未来的发展才是。”

记者问，这次事件会否伤害他们之间的友情，Pornsak说：“时间能让所有误解消除。”他强调：“我声明的中心精神就是‘好聚好散’，没有挑衅，那不是我的风格。”他也自嘲“泰国人中文用得不到位”，承诺下回发类似声明会再三推敲文字。

李荣达：我在意大利直播中

针对Pornsak这次受访的内容，李荣达和谢韵仪有何回应？记者尝试联系直播中的两人，只有李荣达通过电话回应：“我在意大利直播中，正在努力为Mdada赚钱。”

据了解，Pornsak离开Mdada后，首席执行官一职由李荣达接棒，另一名合伙人谢韵仪则接任董事职位。