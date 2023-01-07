李玟再被爆夫劈腿已分居 姐姐：放过她吧

（综合讯）李玟日前在社媒晒出自己身上挂着引流袋，暴瘦到剩42.3公斤，6日晚被港媒再度爆出与年长她16岁的加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz婚变，且半年前已搬离爱巢，两人目前是分居状态。

对此，李玟二姐李思林向台湾《ETtoday星光云》回应：“这是她的隐私，谁把这些事情写出来呀，因为她不说就是有她的原因，我希望你们大家尊重她的意思。她一向都是那么正面，她不说有她的原因，你们就放过她支持她，我也不方便帮她回应一些私人的事情。”对相关传言不置可否。

李思林又说：“妹妹是很善良的人，总是把别人的感受放前面。善良的人都容易受到欺负。”似乎在替她抱不平。

她呼吁：“大家多写些正面的东西，不要再让她更担心这些，谢谢你们关心跟支持。”

港媒：继女站队老爸

据香港《东方日报》报道，李玟闺蜜看不过眼，爆料指李玟老公多次出轨，对象都是年轻洋妹，完全当李玟透明，这次是第三次，被两人的朋友撞见了，他自己也承认出轨。

据说李玟忍不住终于在半年前搬离爱巢与老公分居。她一直疼爱老公与前妻所生的两个女儿，视如己出，但两继女知道爸爸不忠后，竟靠边站，对她漠不关心。爱情和亲情都被背弃，她在双重打击下非常伤心，其社媒已取消关注两继女。寝食难安之下，她短短几个月竟暴瘦至42公斤。

近日她上载自拍侧身照，腰间挂了一个“引流管”，不知身体发生什么状况，引起外界担忧。李玟闺蜜更爆料她近月饱受脚伤，试过痛到不能走要坐轮椅，还未决定几时做手术，但其老公明知太太脚有事，却没有关心慰问过，任由她独自飞美国看医生，觉得李玟不应该再哑忍下去。

遗腹女从小疼爱母姐

据说李玟从小到大都很重感情，可能因为是遗腹女，父亲在她出世时已离世，故她自小已很疼爱妈妈和两位姐姐，对爱情更加死心塌地。从来做事正面、只报喜不报忧的她，于的社媒回顾2022年发文中，只字不提与老公分居，只比喻自己是女战士，似乎是在勉励自己坚强面对生活困境。

2011年两人在港举行一连两日的“世纪婚礼”，花费高达2600万新元。在邵氏影城改建的婚宴舞台举行结婚派对，邀得美国R&B天后艾丽西亚凯斯（Alicia Keys）在派对上弹琴献唱，场面非常盛大，成为一时佳话。

不过近年多次传出李玟的婚姻亮起红灯，前年她在社媒上载与老公及两个继女的一家四口照，表示感情不变，有传那是她原谅老公第一次出轨。