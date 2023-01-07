亚洲电影大奖 梁朝伟汤唯争影帝影后

（综合讯）第16届《亚洲电影大奖》将于3月12日，在西九文化区、故宫文化博物馆内的香港赛马会演讲厅举行。主办方星期五（1月6日）在记者会上公布入围名单，影片共30部，分别来自22个国家及地区，竞逐16项大奖，以及两项表扬电影人对亚洲电影贡献的“卓越亚洲电影人大奖”及“亚洲飞跃演员大奖”。

由汤唯与朴海日主演的韩国电影《分手的决心》强势出击获10项提名，是拥有最多提名的作品。反观香港电影《风再起时》与《梅艳芳》只是各获三项提名，《灯火阑珊》、《明日战记》及《正义回廊》则各有一项。

“影帝”梁朝伟再凭《风再起时》角逐影帝殊荣，这次的对手有来自日韩的西岛秀俊和朴海日，还有中国视帝张译等等。

除了梁朝伟角逐影帝之外，电影《风再起时》也入围另两项大奖，即许冠文争最佳男配角、雷楚雄及黄敏轩入围最佳美术指导。

“影后”方面也是竞争激烈，入围的不仅有今届金马影后张艾嘉《灯火阑珊》，还有近期凭借《分手的决心》横扫多个影后大奖的汤唯等等。

今年的“最佳新演员”入围的有《梅艳芳》王丹妮、《正义回廊》麦沛东、《孩子转运站》李知恩（IU）以及年仅9岁的中国童星杨恩又。

林嘉欣：得奖与否都感恩

影后的角逐十分激烈，去年凭《灯火阑珊》夺金马影后的张艾嘉，再凭此片与汤唯、林嘉欣等抢影后。

对于自己将面对强敌，林嘉欣说得奖与否，都抱感恩的心，非常期待导演下一部作品，“能够演一个喜爱角色不容易，跟有热诚的团队一齐完成电影梦，是好满足的事。”

迎战日韩影帝 伟仔深感荣幸

曾两度提名《亚洲电影大奖》最佳男主角，并在2008年凭《色，戒》封亚洲影帝的伟仔，这次以《风再起时》跟《分手的决心》朴海日、《Drive My Car》西岛秀俊、《Egoist》铃木亮平、《万里归途》张译及《片场风云》莫森塔纳班德争影帝。

对自己能入围角逐，梁朝伟感到十分荣幸，他接受港媒访问时说：“作为香港演员，能够同一班来自亚洲咁优秀的男演员并列，我觉得相当荣幸。”

资深演员许冠文也凭《风再起时》入围“最佳男配角”，他说：“现在拍电影很艰难，我很高兴能参与，为年轻的电影工作者和香港电影出一分力。”