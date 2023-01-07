演17岁儿母亲有压力 李佳芯做足功课

新剧中有个17岁儿子，李佳芯幻想自己当了母亲。

目前正在播映的TVB剧《有种好男人》，获得不俗的回响，收视方面甚至超越另一部台庆剧《轻功》，而日前李佳芯的一场哭戏，更被观众大赞。

一度被盛传遭TVB冷藏的李佳芯，再次出击，能有如此好成绩，叫她感到十分高兴，尤其这次她前所未有接受了极大的挑战，就是饰演一名已经有了个17岁儿子的妈妈。日前，她接受《新明日报》访问时表示在演绎上确实有很大的难处。

她说：“我本身还没有结婚，更别说有个17岁的儿子，当接到剧本时，我就必须去好好做功课，如何去演绎一个17岁儿子的妈妈，所以我去问身边已经有成年孩子的朋友，生活上也去观察，然后将它们一一整理，然后再去塑造这样一个角色。”

与吴伟豪 暖身后入戏快

问她在演绎这个角色时是否有难忘或有趣的事情？

“有一场戏我和吴伟豪（饰演她儿子的演员）坐下来看他父亲留下来的照片，这是场感情很重的戏，在演绎时，我和伟豪刚接触，彼此尚未暖身，幸好我们很快就入戏。”

剧名叫《有种种好男人》，那李佳芯认为好男人应该具备什么条件？

她答道：“要有责任心，这很重要，工作上要有目标，也就是所谓的上进心，待人处事要善良，最起码不会做损人利己的事。”

满意去年表现

2023年伊始，李佳芯是否满意去年的表现？

她说非常满意，因为去年出了本书，也拍了微电影，而且还去当义工，去照顾脑退化的人。

提及今年的计划，她说由于自己是个活在当下，凡是随遇而安的人，对于未来，从来不太去计划，“健康吧！这些年来，因为疫情的关系，看到很多人就这样离开，有所感触，所以，我们一定要注意自己的健康，我想新一年我会更专注自己的健康。”

《有种好男人》，周一至五晚上8时30分翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）播映，可在Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。