小甜甜老公月薪曝光 被爆曾跟妻借钱还呛：你有义务养我

（台北讯）小甜甜怒控遭老公宋先生家暴，事情越演越烈，但男方坚称是小甜甜先动手，才会有后续一连串肢体冲突，更解释自己并未吃软饭，透露家庭经济分工，说：“虽然赚的真的都不是很多，但就是够用。”

比小甜甜小13岁的宋先生透露：“由于赚得不多，我只独自负责家里的水、电、煤气、网络的费用。家里的生活用品、与甜甜一起共同吃喝饮食、甜甜本来就养的两只可爱狗狗一只法斗一只腊肠的尿布垫、饲料、看诊……等等这些是我与甜甜一人一半。原本甜甜就有的房贷及车贷，则是由甜甜自己负责。”

至于当了爸妈之后支出的保姆费、保险费、保健食品等等，宋先生说也是他和小甜甜一人付一半，其他许多用品则接受赞助，“由于甜甜是知名艺人的关系，小孩用品有不少厂商力挺赞助，很感谢厂商也感谢我老婆。”

小甜甜的宋姓闺蜜气得在脸书发文爆料，说看着小甜甜一路走来，一个人辛苦赚钱支付房贷、车贷，以及买奶粉、请全职保姆等等，有时候还要烦恼老公开口借钱。

她说宋先生曾跟小甜甜说：“你有义务养我啊，因为我是你老公。”并爆出宋先生一个月的收入不到300元新元。之前小甜甜曾被宋逸民牧师公开批评“私生活有问题”，让这名闺蜜气愤地替小甜甜抱不平：“私生活有问题有状况的到底是谁，我请问？”

许多网民留言反驳宋先生：“够用是因为你负担得很少，不是你赚得够用”“负责最没压力的还有嘴出来叫屈”。