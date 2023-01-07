抚养权案开庭前夕 郑爽被前男友“晒证”指控虐待儿女

7日，因代孕弃养、逃税成为劣迹艺人，并消失娱乐圈的中国女星郑爽，被前男友张恒在美国召开发布会指称虐待儿女。张恒还提供了大量的视频、图文、聊天记录，并曝光一对儿女的被虐伤口。

根据视频，两个孩子听到要被送到郑爽那里去，都显露出抗拒的言行，除了哭闹也一再说“no”。另外，根据照片，两个孩子身上都有疑似烟头烫伤的痕迹，其中女孩的一根手指有一个缝针的伤口。张恒声称，在医院诊断报告里，这是一个被证明长达6厘米的伤口，又说那里缝了5针。

此外，男孩鼻子处出现类似烟疤状的伤痕。根据视频，男孩称“是妈妈弄坏的”，还一直说害怕妈妈。

张恒称，两个孩子的伤势都是在郑爽监护孩子期间造成。他是在6个月前发现女儿的伤势。他问郑爽孩子怎么受伤，但“她提供了多个不同版本的原因”。

据了解，张恒与郑爽的抚养权案将在9日于美国丹佛再次开庭。

美国法庭曾判郑爽败诉

据之前的报道，郑爽和张恒美国抚养权案曾于2021年5月13日做出判决，法庭判张恒获得两个孩子的抚养独立决定权，郑爽则获得少量抚养时间。只是，两人之间的矛盾并没有随着判决而落下帷幕。8月23日，有网民发现，两人的抚养权案于同年9月1日，再次在美国科罗拉多州开庭。

根据法院5月13日的判决书，关于孩子抚养时间提到：孩子将住在父亲居住的地方，如果父亲必须离开美国，孩子将和他一起。此外，父亲将全权决定子女的居住地点。

然而到了同年6月22日，张恒发文：“我就想问，孩子回到祖国不是最好的选择吗？想带孩子回国，真难。”他称郑爽向法院提交了修改判决书中部分判决的申请动议，要求删除关于“育儿时间”中“父亲将全权决定子女的居住地点”等内容，修改为：“如果带孩子搬到新的居住地点，需要向法院申请，被批准后，才可以居住。”张恒认为，郑爽不想回中国，并以此阻止他带孩子一起回国。

据悉，郑爽此次申请修改抚养时间的动议获得了法庭批准。法庭同意张恒带孩子搬家之前，要先经过郑爽的同意。

没想到，过了一年多，两人又就孩子抚养权在美国继续打官司，看来他们在养育孩子方面的决定，并没有达成共识。