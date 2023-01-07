曾交往多名女星 香港富豪刘銮雄：旧爱没有好人

风流事迹传遍香港，曾传包养女星的著名富豪刘銮雄，过去曾被爆和李嘉欣、关之琳、袁咏仪、蔡少芬等人交往。日前，他为了澄清和前女友吕丽君的复合传闻，罕见召开记者会。

在历时一个半小时的记者会上，他难得大谈前女友们，直言过去交过许多女朋友，娱乐圈人其实只占1%；也不讳言会在金钱上照顾她们，但要看对方是否值得。接着，他语出惊人地批判：“有的没良心，有的贱到无伦，娱乐圈都有不少这种人。”

虽然他没有点名，但透露曾有一对明星姐妹花假冒他的签名诈骗，还有人结婚两三年了，每年还找他要鳄鱼皮包包和钻石。

记者问他娱乐圈的旧爱是否有好人，他斩钉截铁地说：“没有，绝对绝对没有！我可以大胆讲，娱乐圈谁是人，谁是鬼，或者魔，没有神，除了歌神陈奕迅啦。”没想到又一竹竿打翻前女友们。

发毒誓：“想过就绝子绝孙”

他还主动提及过于跟自己相关的娱乐传闻，如“塞春卷和各种球类如乒乓球、网球、高尔夫球”等影射他有性暴力的传言。他激动地发毒誓：“我做都没做过，连想都没有，如果想过就绝子绝孙。”

网上可找到相关传闻，指关之琳深夜忍痛到医院，从体内取出2个高尔夫球，惊呆了医护人员。又指是关之琳为和李嘉欣为了争宠，与富豪刘銮雄一起“玩球”，1000万港币一个，结果发生意外，球取不出来，必须紧急到医院求救。传闻多年来影响女星形象，这次刘銮雄辟谣，算是还她们清白。

“登报贺李嘉欣生日”两版本

他又提到集团旗下位于尖沙嘴的“The ONE”商场。李嘉欣于2006年与富商许晋亨公开恋情，同年生日获一名神秘人登报祝贺，更以“The One”作为下款。刘銮雄后来公开承认自己是神秘人，因此有传“The ONE”商场是他为李嘉欣而命名，寓意“唯一的最爱”。

刘銮雄澄清：“这个大厦的名字是我儿子刘鸣炜取的，我本人在任何思想、环境之下，都未想过……”至于登报庆生，他解释：“我这个人很愿意帮人，当时有人想骗个傻瓜，拿广告版来叫我找秘书去登广告，我都照样帮忙。”还否认李嘉欣是“最爱”。

后来，“The ONE”商场才在2017年被刘銮雄豪送给太太甘比，这一年它的市价是30亿新元。

李嘉欣2006年曾上TVB电视的谈话节目《志云饭局》，接受主持人陈志云访问。她说与旧爱刘銮雄仍是非常要好的朋友，对方得知她有需要必定会帮忙。被问及刘登报贺她生日一事，她说两人的关系由浪漫情人升华至老友。她说，她原先不知道是谁登报，问了几个人才知道是刘銮雄，也是她鼓励刘銮雄向媒体公开他本身就是神秘人，以了结外界的猜测。

对于被指登报一事是想逞威风，或是令某人生气，李嘉欣当时都否认了。

对比李嘉欣和刘銮雄对于登报祝贺生日一事的说法，显然有些出入。