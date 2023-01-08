星际大战：异等小队第二季 Star Wars: The Bad Batch S2

Disney+ 已上线

动画剧集。讲述在银河急速变化的局势中，异等小队必须找到新出路。身怀绝技的突变复制人、准星、破坏者、技师和回音，5人组成复制人小队，但他们为了自身理念和保护同袍沦为叛徒，只好靠接受委托维生，同时抵御帝国的追兵。

食尚玩家疯狂总部

8频道 晚上10.30

节目设下最疯狂的任务，由幽默搞笑的总部长梁赫群带领团队梦多、Max老师、舒子晨、张文绮解锁任务，让观众欢笑不断。每次旅程不断突破框架，让想象力天马行空。

我们的歌第四季

U频道 晚上7.00

周传雄、陈慧娴、杨坤等榜样歌手与刘宇宁、孟慧圆、马嘉祺等新声歌手同台竞演，两代歌手在不知对方身份情况下合唱同一首歌，“听歌识人”互选组队，他们对抗踢馆选手，不断挑战音乐进阶，共赴巅峰。

恶煞 Malignant

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上11.00

怀孕的麦迪森遭丈夫家暴后，开始看到恐怖谋杀案的幻象而濒临崩溃。她发现幻象是真实发生过的残忍血案，更加陷入痛苦的深渊，而这一切似乎与神秘的杀人魔有关。

诡扯 Treat or Trick

卫视电影台（星和Ch866） 晚上7.45

主演：刘冠廷、陈意涵、陈柏霖、陈以文。警员黑吃黑不果，被要挟抢回兄弟偷走的钻石赃物，警员追踪到偏僻小村，不见兄弟的踪影，与奇怪村民斗智，还有女鬼捣乱……