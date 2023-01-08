甄珍母子失联132天现声 刘家昌批爱出风头很阴毒

（台北讯）甄珍母子从2022年8月底与外界失联，儿子章立衡相隔132天在跨年夜于微信报平安。刘家昌接受台湾《壹苹新闻网》访问，批评甄珍爱出风头、“真的很阴毒”！

刘家昌透露，2022年8月底与甄珍在北京打的官司是公司之间争夺股权，甄珍换了三名律师。两人对簿公堂撕破脸，刘家昌不吐不快，借这次访问披露，对甄珍多年前向《壹周刊》公开40多年前，自己一张赤裸上身下跪承诺戒赌的照片而大感不满。

刘家昌气愤说：“那次只是不诚实，问我有没有去赌，我说没有，她不给我上床睡，我就拍了这张照片，家庭内部的照片，没想到40年后拿来攻击你，真的很阴毒。”

刘家昌声称当时拍下照片是爱的表现，现在回望反而觉得是预谋。他说：“（因为）什么感情才会做这样一个（拍照的）动作，我还笑笑的。我从来不借钱也不欠一毛钱，我有分寸，什么人有权力叫我拍这个照片？用暴力我会听你的吗？以我的个性我会在乎你吗？不就是最爱的人、就是家人吗？她说不拍就不给我睡，这是一个贴心的动作，你叫我做，我做了，每样东西都是预谋。”

此外，甄珍曾在《鲁豫有约》被问到彼时是否爱着谢贤时答是。刘家昌看到这段访问气炸：“跟我这么多年，她说她爱的是谢贤，真的都不能讲，跟人在一起40年，心里想着别人，我受伤吗？我没有，我更解脱了。”

刘家昌回望自己当年爱的表现，叹如今看来却像是预谋。（刘家昌微博）

刘家昌称甄珍失联只是炒作。他说：“我跟你失联多久了，人不是天天失联吗？她一会儿住香港，一会儿住台湾，失联太正常了，我天天失联，她怎么这么爱出风头，这样还要上媒体，怕被边缘化。”

早前有报道称甄珍担心别人跟她借钱才失联。刘家昌持不同看法：“没人怕别人借钱躲，跟人借钱才要躲，你是跟人家搞什么东西，合作什么东西，这样惹出来的才要躲。”

甄珍母子132天来音讯全无，章立衡在跨年夜用微信“语音信息”向熟识的记者拜年，说明太忙才没回微信。被问到甄珍近况时他说“一切都好”，但未透露人在何处。

甄珍也于跨年夜在微信朋友圈发文“新的一年祝福大家新年快乐，身体健康，事事如意”，同时上载了满桌子火锅料的照片。《壹苹新闻网》记着针对刘家昌的说法致电询问甄珍与章立衡，但未得到回应。