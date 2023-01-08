三首贺年MV拜年 李国煌大玩中西合并

兔年贺岁MV姿采多，李国煌出任总策划的贺岁MV《One，兔》中西合并玩穿越，黄韵仁女儿黄姿宁首次参与贺年歌玩电吉他拍了13小时！

兔年贺岁MV接踵来，风格各异，当中由李国煌担任总策划的《One，兔》贺年MV引用英语“One，Two！”的谐音预告来临的兔年，国人将如何从疫情中“独乐乐”过年，到疫情松绑后欢快地“一起庆祝”，《One，兔》结合了中西乐器演绎，包括吉他、古筝、小提琴、二胡、笛子、唢呐、大鼓、西方鼓和小号形成一场 “器乐之战”。

衍生这样的“混血儿”，是因为国煌掌舵的金刚媒体与Funkie Monkies Production著名制作人吴周烁、张丹宁合作，演唱者除了国煌，还有陈建彬、辉哥程旭辉、赖宇涵、Chiou余秋慧和陈锦宏。

最吸睛的，是本地音乐才子黄韵仁的10岁爱女黄姿宁父女弹奏吉他，表现得非常稳健。

黄韵仁星期六（1月7日）晚告诉《新明日报》，小姿宁是首次为贺年MV录制，吉他一弹13小时，小女孩完成后依然生龙活虎，继续耍乐。

《兔Gether High到爆》（受访者提供）

另一首则是Ah Girls黄湘淋填词，携手Ah Boys拍的《兔Gether High到爆》，Ah Girls成员包括林丽香、黄湘淋、何丽娟。Ah Boys则有林俊良，叶荣耀，“女教官”陈芷尤也参与客串。

黄湘淋受访时透露，从作曲、填词、录音到拍摄MV整整筹备了几个月，作曲人子義曾创作过Ah Girls Go Army Again的主题曲《Ah Girls Also Can》。湘淋与子義联手填词。

《兔如奇来》（受访者提供）

还有一首则汇集了新马网红合拍的《兔如奇来》MV，包括参演《猫山王中王》电影的名嘴主持孙景祥，携手马国网络歌手陈昭恩等一起打造的全新贺岁单曲，值得一提的是，导演梁志强也特别赏脸，客串登场，《兔》曲调清新，歌词很“洗脑”。

孙景祥告诉《新明》：“兔如奇来用‘奇’来替代，就是因为觉得努力就会有奇迹般的好事降临……”