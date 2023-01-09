蔡依林穿“裸钻尤物”战袍引轰动 经纪人揭秘

（台北讯）台湾歌手蔡依林在台北小巨蛋举办“Ugly Beauty“演唱会，首周三场完美演出结束，短暂休息三天后，1月6日再披战袍演出最终场，“裸钻尤物”造型造成轰动，乍看之下以为是三点全露。

经纪人说，所有的战袍都是先在台湾做3D身体扫描，才开始在国外动工打造，这套造型在提案时除了团队很喜欢，蔡依林更是直呼有趣。

经纪人说：“蔡依林不会有赤裸的感觉，那又不是真的裸，她觉得很有趣，觉得观众一定会目不转睛地看她，头换成别人也没关系。”外界也好奇是否她真实身体模样？经纪人笑说：“不是，是表演服渐层形成的视觉效果。”

蔡依林八度攻蛋的11套全新华丽造型让歌迷惊喜连连。最终场的裸钻尤物服装造型前卫大胆，尺度更胜以往。不但头戴重达1公斤的璀璨流苏头饰，整套服装重达五六公斤，裸钻尤物舞台服乍看如露三点，开高衩直逼腿根。

第四场邀来金曲歌王李玖哲助阵，两人相隔16年再度合作，除了对唱《亲爱的对象》，送上KTV神曲《屋顶》，李玖哲精心装扮，上身仅穿西装外套里头一丝不挂，但面对如此性感的天后，李玖哲开口第一句话就说：“我很难跟老婆解释，你知道吗？”笑称不知道眼睛该看哪，引得全场大笑。

蔡依林面对全场目光则是落落大方，还开玩笑说：“有人在看我的脸吗？还是在看我的三点？应该是我出道以来尺度最大。”她也笑称这对她来说只是“一块蛋糕”。