小甜甜老公“两不是三没有”澄清五点

（台北讯）38岁小甜甜（张可昀）和25岁老公宋晋贤发生肢体冲突打官司，宋晋贤1月8日接受台湾《壹苹新闻网》专访，先因为对小甜甜动手道歉，再澄清五项指称。

宋晋贤说：“我有动手就是不应该，不管怎样暴力就是不应该，甜甜我的老婆，再怎么样的挑衅，或是有什么碰触，我再怎样不开心不满，我都不应该做出这个脱序脱轨的行为，所以我要向甜甜我的老婆、向社会大众做不好示范跟大家说对不起。”

两不是三没有

宋晋贤澄清：小甜甜手肿不是他所致，家暴视频不是他偷拿手机传出，没说过“没有再打她第二次就是最好道歉”，没吃软饭，也没在浴缸大便。

他还原家暴视频经过，说事发当天，他趁小孩睡觉时休息，小甜甜却要求他立刻去做家务。他说晚一点做，小甜甜硬是催，“这样一来一回，她也用脚踹我的背”。两人僵持约五分钟，他对小甜甜说“老婆妳不要再踢了”，后来他“理智线断了，打了她手臂和大腿，打了她这两拳后，我们就有拉扯，双方有拉扯”。

宋晋贤否认将家暴视频外传。他说：“影片其实是当下她传给她的朋友，是友人提供给我，并非像她声明稿说的那样，拿手机，这是我要澄清的。”

他解释，小甜甜贴出自己手肿的照片，是视频中“她用手打我，才造成红肿，不是我们拉扯（造成的）”，他也没有还手。

被说吃软饭，宋晋贤叹：“高中就有在打工，大学在金融保险业工作做正职，虽然赚的比不上甜甜，赚不多，但协议好的，该付的东西我都有付，水电费、网路费或是家里耗材等等都一人一半，我都愿意付。结婚后多了小孩开销，我也都有付，不是像大家说的我吃软饭，给她养。”

目前在金融保险业上班的宋晋贤，偶尔也会做外送，或是接福音剧的工作。至于借钱，他称是为了缴付管理费。他说：“她（小甜甜）一次缴一年大概36000（台币，约1600新元），我想先付18000（台币，约800新元），分期给，现在也还完了，其他我都没有借。”

小甜甜发文称宋晋贤说“没有再打她第二次就是最好道歉”，宋晋贤直言：“我觉得她有点扭曲事实了”。

宋晋贤解释：“她有天问我，觉得事发后你最大改变是什么，我想一下后，我说我最大改变是我有承诺我不会再做脱序行为，不会再打她，她把它解读成不再打她就是最好的道歉，我觉得这边我要向大家澄清。”

小甜甜曾在节目上称老公在浴缸大便，害她私密处发炎。宋晋贤澄清，是因等小甜甜上厕所太久，他如厕时不小心裤子沾到排泄物，才在浴缸先清洗裤子后再丢洗衣机，并不是在浴缸大便。

宋晋贤对于自己动手而道歉。（互联网）

谈妥离婚不舍女儿

宋晋贤怀疑小甜甜搞小动作，“想要在法律上对我不利”。他还说小甜甜经常打113保护专线，“之前不管大小口角争执，讲不好听的话，她就说要打113，她平常就惯性打113”。

宋晋贤和小甜甜闹肢体冲突后，他原以为能和好如初。他叹：“我觉得夫妻一场，一定会有争执，所以我才没去验伤，对我老婆提告。”

被问及小甜甜是否曾对他动手动脚？宋晋贤说：“当然不是常常，但偶尔，就像夫妻声控指挥那样，这次比较严重，之前没有这样肢体冲突。”

宋晋贤称还有很多部分要向小甜甜学习。（互联网）

宋晋贤透露，与小甜甜“1月3日有谈离婚协议，条件都谈妥了”。还爱小甜甜吗？他说：“我觉得在这之前我都是爱她，只是事情变这样，离婚协议也谈好了，那我就是放下、接受，希望我们都能各自过好生活，彼此好就好。”

他认为彼此还有很多要学习的地方，“不管夫妻相处，还是带小孩爸妈的身分，我输小甜甜很多，我也一直想要努力想要追上甜甜，但需要时间，她从小这么辛苦，自立自强在台北工作，进入演艺圈，她有她辛苦地方”。

说到女儿米苔目，宋晋贤忍不住落泪，说：“女儿一定会很想念，米苔目很可爱，很乖，其实我觉得这件事，我们都没人是赢家，但小孩就很无辜。她还没办法理解，但应该多少可能会慢慢懂，她也1岁6个月了。会想念她，没办法给她健全家庭，也会很难过。”