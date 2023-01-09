96.3好FM五周年派对 DJ献唱好歌带领听众跳庆生舞

96.3好FM五周年庆生趴“5动全城”星期天（1月9日）下午在Canopy@J Link（裕廊区域图书馆旁边）举行。在场DJ菁云、丽仪、全斌、国贤、德明、思远、玮玮和杰奇等，纷纷上台为活动献唱《对面的女孩看过来》、《女人花》、《外面的世界》等经典歌曲。

电台疫后首次户外庆生，公众纷至沓来。《新明日报》记者星期天走访活动现场，得知还有忠实听众特地从巴西立来到现场为电台庆生。

高级节目经理菁云接受访问时说，这次活动主要也是为了和听众见面，菁云说：“谢谢听众们都有好好照顾自己，疫情之后我们还能这么热闹地聚在一起，也感谢大家在疫情期间没有放弃我们。”

菁云为现场公众献唱两首歌曲，梅艳芳的《女人花》和闽南歌曲《心花开》，她表示：“《心花开》是一首欢乐的歌曲，唱的是想和爱人在一起的心情，就像我们每天都想和听众在一起，成为他们生活的一部分。”选唱《女人花》则是因为开台时唱过，加上菁云本身很喜欢梅艳芳，“当时引起听众蛮大的共鸣，后来每次办活动就有听众叫我唱《女人花》。”

为庆祝五周年，96.3好FM的DJ思远还特别设计了一段庆生舞蹈，并现场给公众教学。回顾过去五年一路走来，思远表示自己成长了不少。他说：“五年前我第一次出来唱歌的时候，很紧张，握着麦克风手是麻的。现在就比较放松了，也习惯面对听众唱歌。”

卖书法捐助特殊学校

此外，电台还准备了六套书法现场卖给观众，书法由特需少年乐乐书写，所得款项都直接捐给特别需求者协会（APSN）特殊学校。

星期天的现场还有两位忠实听众在场赠送免费西洋书画和造型气球，到场公众收获满满，不仅领取到电台独家口罩和红包封，活动也准备了冰棒、饮料、饼干和面包。