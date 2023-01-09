瑞恩抱欧巴不抗拒 接吻戏坚持靠借位

瑞恩坚持多年拍戏原则，拥抱可以、接吻戏不拍，所有“接吻戏”靠借位完成！

久违了的瑞恩星期一（1月9日）早上在新剧《欧巴，我爱你》探班现场，接受《新明日报》记者访问，态度亲切。瑞恩透露，虽然在《欧巴》中与韩星金在勳感情对手戏很多，但对她而言，拥抱没问题，接吻就不必了。她说：“这是我入行拍戏以来坚持多年的原则，接吻戏都靠借位完成。”

瑞恩为了投入角色，还主动与金在勳混熟，问起印象，她说：“他很有幽默感、很有趣，他也是歌手，唱歌很好听。”

不过，瑞恩之所以接拍《欧巴，我爱你》，是因为她认为剧集题材很新鲜也很写实。她透露：“《欧》故事讲述对有年纪的女性不公平，我对诠释这样的角色感兴趣。 ”

问起一段时间没拍戏，是否会感到生疏，瑞恩以骑脚车作为比喻：“就像骑脚车，只要一骑上去，很快就会进入状况。”

《欧》剧讲述一直被工作耽误爱情的单身女子欧阳琦琦（瑞恩饰） ，努力工作了18年，好不容易爬上主管位置， 竟被一个初出茅庐刚入社会、只会拍短视频的年轻妹妹Shine（刘怡伶饰）超越。在职场上再怎么能干，机会最终仍落在年轻人手上……放眼职场， 这样的例子屡见不鲜，败给岁月，受到冷落的熟龄女性何去何从？

据悉，自《邻里帮》之后，瑞恩已有近两年没拍戏，《欧巴》 年初开拍，对粉丝而言，真是渴戏已久的喜讯！

问起动向，瑞恩透露暂时休息，会接一个新传媒的YouTube Channel节目，因为时间短，所以她接了，但有关内容，暂不便透露。