娱乐吃瓜：盘点四类粉丝 刘德华狂粉追星成痴 全智贤见张国荣秒变迷妹

台湾歌手青峰被疯狂女粉丝一路跟回家，多年来还不断收到她的色情私讯。他忍无可忍，日前在社媒公开该名粉丝的“可怕行为”。

粉丝追星成狂常有所闻，当然也有不可怕的粉丝。韩星李政宰（Lee Jung-jae）有一名十年的忠实粉丝，2022年十月从韩国追到西班牙的“Sitges电影节”，居然被偶像认出。该名女粉丝欣喜若狂，但趁李政宰在红毯活动上替自己签名时告诉偶像，担心他不喜欢自己追到西班牙来。想不到李政宰报以微笑回应：“我怎么会不喜欢？傻瓜，我只是太惊讶。”

粉丝崇拜偶像追星，有人欢喜有人忧。对偶像表现爱慕无伤大雅，不过有些爱到走火入魔，对偶像的支持反而成为变相霸凌。也有人追星追到自己成为一线红星！

爱到疯狂 有人寻短有人整容

疯狂粉丝不计其数，各地皆有。华人娱乐圈，香港天王刘德华的超级歌迷杨丽娟不可自拔的疯狂行径最叫人咋舌。

来自兰州的杨丽娟1994年开始为追星没上学没工作。据报道，父母为了成全她倾家荡产，杨父甚至企图卖肾不遂。2007年，68岁的杨父因为女儿追星成痴，留下12页遗书痛骂刘德华自私但请求他见女儿一面，在香港跳海自杀，酿成悲剧，造成轰动。

杨丽娟喜欢刘德华，追星成痴，酿成父亲自杀的悲剧。（互联网）

今年43岁的杨丽娟三年前受访称自己悔不当初，“若人生重来，会有不同选择”。她也表示对父亲的歉意，每年清明一定到父亲坟前请他原谅。

另一名香港天王黎明，则发生女歌迷自杀事件。报道说，这名26岁歌迷从小就喜欢黎明，多年来疯狂购买黎明相关产品，因为欠下近4万新元信用卡债无法偿还，2000年握着黎明主演的电影影碟服药寻短。

喜欢偶像很正常，但不论是对偶像爱的支持，抑或应援消费，都该量力而为，凡事保持理性，不要过了火。

玉泽演曾收到狂粉以经血写下“没有玉泽演活不下去”的血书。（玉泽演IG、互联网）

在韩国，行径疯狂的粉丝称“私生饭”（Sasaeng fans）——以各种方式入侵偶像私生活，包括形影不离地跟踪，严重的甚至以剧烈行为引起偶像注意。比如，2PM成员玉泽演（Taecyeon）曾收到粉丝以经血写的示爱信，JYJ的朴有天（Park Yoo-chun）粉丝为让偶像记得自己打了他一巴掌。这些疯狂举动造成偶像负担，形同霸凌。

BTS的V和EXO的Kai都因为无法忍受“私生饭”，开腔请他们别在骚扰。（艺人IG）

偶像人气仰赖粉丝，两者之间存在微妙关系。当“私生饭”咄咄逼人的行径让人吃不消时，偶像也不忍了。BTS的V曾无奈开腔，说“私人空间被入侵，我们无法放松，感觉很不自在，老实说，很恐怖”。EXO的Kai则曾在直播时劝请在他宿舍外守候的私生饭离开否则会报警。

西洋娱乐圈也有让人瞠目结舌的狂粉。有女歌迷为了制造与偶像接触的机会，在英国歌手Ed Sheeran表演时把自己的手机丢到台上。Ed Sheeran试图归还手机时发现手机壁纸显示“请拨打这个号码”的信息。他说：“她希望我打给她。还好当时她的父亲在会场，我们顺利归还手机。”

已于2015年离世的德国创作歌手Tobias Strebel（右）花近十万美元把自己整成Justin Bieber（左）模样。（Justin Bieber IG、互联网）

Justin Bieber的狂粉Tobias Strebel花了五年时间及近10万美元（约13万新元）整容，把自己整成偶像的样子。One Direction出身的Harry Styles圈粉无数。他的姐姐Gemma曾透露，弟弟的粉丝为跟他合照，冒充是远亲闯入他们祖母的丧礼。

爱得励志 罗云熙赵丽颖从粉丝变偶像

也有一组励志派粉丝，追星追到自己也成为大明星，就如喜欢胡歌的赵丽颖和罗云熙。

罗云熙因为《仙剑奇侠传》成为胡歌的粉丝。当年同时被北京舞蹈学院和上海戏剧学院录取的他，为了有机会见到胡歌选择上戏剧学院。没想到自己进校的那一年胡歌就毕业了。（视频 23:25）

不过罗云熙顺利入行出道，2015年凭热播偶像剧《何以笙箫默》崭露头角，2018年则以古装仙侠剧《香蜜沉沉烬如霜》成为人气偶像，圈粉无数。

赵丽颖把偶像胡歌视为事业的推动力。（互联网）

农村家庭出生的赵丽颖，以偶像胡歌的成功激励自己。她在2006年参加中国寻星节目，成为那年“雅虎搜星”冯小刚组的冠军开启演艺事业。2011年出演《新还珠格格》的“晴儿”一角引起关注，2017年主演的《楚乔传》成为中国电视史上第一部全网播放量突破400亿的电视剧。

爱也被爱 伊能静聂远与粉丝结婚

秦昊说老婆伊能静是他的童年偶像（左图），聂远的第二任妻子秦子越（右图）曾是他的粉丝。（互联网）

伊能静小自己十岁的现任老公秦昊是她的粉丝。在中国综艺节目《婆婆和妈妈》中，秦妈妈问儿子这辈子做得最对的一件事是什么，秦昊说：“就是选择了演员来当我的终身职业。如果没有当演员的话，我就不会娶到我童年的偶像当我的老婆，能过这么幸福快乐的生活。”

在《延禧攻略》中饰演皇上的聂远，现实生活中娶的是自己的粉丝秦子越。秦子越还是学生时，因为妈妈夸赞电视剧中的聂远才开始关注他。她后来为了接近偶像成为演员。

两人第一次见面是拍摄张纪中版的《西游记》，当时已婚的聂远饰演唐僧，秦子越则是玉面狐狸但是戏份不多，因此两人没什么交集。2012年，聂远离婚，秦子越加入他所在的公司，日久生情，2014年结婚育有一女。

记得1997年的热门歌曲“MMMBop”吗？演唱这首歌的Hanson男团老大Isaac Hanson在一场演唱会上，被台下一名漂亮女歌迷Nicole Dufresne吸引。他主动追求，2006年把她娶回家，生了三个孩子。

Isaac Hanson在2007年的访问说：“她就在距离舞台五排座位的位置，笑起来很可爱，看起来还有点害羞，而且很漂亮，引起我的注意。我在演唱会后，拜托工作人员去拦住她！”

在韩剧《财阀家的小儿子》饰演宋仲基（Song Joong-ki）祖父的李星民（Lee Sung-min）在还是未出头的舞台剧演员时，已有一名默默支持他的一号铁粉。这名头号粉丝果然押对宝，两人后来共结连理，如今李星民已是韩国演艺圈的实力派演员。

并非每一个从粉丝晋升偶像另一半的都是幸运儿。李靓蕾和王力宏、Katie Holmes和Tom Cruise、Jason Momoa和Lisa Bonet虽然都和偶像结婚，但爱不持久，无法白头偕老，最后离婚收场。

爱得正好 肖战全智贤近水楼台

偶像追星隔层纱？对肖战、徐静蕾、全智贤而言似乎如此。

人气王肖战是孙燕姿的忠实粉丝。他2019年在“抖音美好奇妙夜”活动上与孙燕姿合照，2021年又获孙燕姿关注其微博账号，两度成功追星。

徐静蕾唯一追过的偶像是谭咏麟，中学时期看了谭咏麟1993年在北京举行的“爱在深秋”演唱会、出席他的影迷会还与他合影。谭咏麟2011年再于北京开唱，在记者会上表示非常希望徐静蕾能来看自己的演唱会，承诺：“我肯定给她留前排的位置。”

韩国偶像车银优（Cha Eun-woo）很喜欢挪威歌手Peder Elias，甚至通过IG私讯对方，可惜等了超过半年都没有得到回音。Peder Elias在2022年10月于首尔开唱，车银优的工作人员偶然和Peder Elias的工作人员提起这件事，终于促成车银优和偶像见面还合唱一曲“Bonfire”。

不说不知，韩国女神全智贤年轻时的偶像是张国荣！据报道，张国荣1998年为宣传《春天》专辑到韩国的时候，17岁刚出道的全智贤负责采访他。网络上可见的这个采访视频中，一脸稚嫩的全智贤见到偶像时，露出迷妹般欣喜带羞涩又充满兴奋的表情。她送了一朵玫瑰花给张国荣，抱了他以后对着镜头摆出胜利的姿势。