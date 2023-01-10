首夺视后涨片酬？江美仪：市场不好有得商量

无线《万千星辉颁奖典礼2022》星期天（1月8日）晚上于香港电视广播城举行，陈山聪、江美仪分别凭《金宵大厦2》《下流上车族》首尝视帝视后滋味。今年的大赢家是台庆剧《下流上车族》，几位主要演员江美仪（最佳女主角）、邓智坚（最佳男配角）和郭柏妍（飞跃进步女艺员）也捧奖而归。

51岁的江美仪10年前凭《冲上云霄II》夺得最佳女配角，现在凭人气剧《下流上车族》首登视后宝座。江美仪9日接受《联合早报》访问时说，距离上一次夺得女配角虽然已10年，但她觉得这座视后奖来得“一点也不迟”，“没有规定说拿配角就会拿主角（奖），我中间经历很多事情，成长、成熟很多。这个时间点拿奖，反而觉得刚刚好，我重新认识自己。”

江美仪笑说，若换是以前拿奖，肯定会嚣张，现在反而很感恩，“这个奖对我的意义蛮大的，我今年入行25年，距离上个奖10年，不同阶段能得到肯定，当然开心，也值得纪念。”

至于下一个奖，江美仪坦言没有想过，“就算这个最佳女主角，我也没有想过会拿……演员做好每一场戏，不是为了拿奖而演戏。我会继续努力做好演员本分，如果有人欣赏、肯定你或给你一个奖，是一个bonus。”

以为非亲生女无望得奖

封后之后会否涨片价？江美仪直言不会因为封后身价有所不同，“现在的市场不太好，我无所谓的啊，有人找我，我的经纪人谈妥了，我就可以赚钱（拍戏）了，哈哈。希望多一点人找我（合作），价钱不用担心，有得商量！”

倒带回到颁奖典礼当晚，江美仪上台时表现激动，一度泣不成声。她坦言以为自己不是“亲生女儿”（无线签约艺人），不会有机会得奖。她告诉记者：“我明白，公司有这么多自己的艺人，奖励他们无可厚非……所以我能拿奖，真的觉得不可思议。”她本来认为今年的视后是陈炜的囊中物，进场时，江美仪牵着陈炜的手，鼓励对方，没想到最后捧奖的是自己。

下来会否更换与无线的合作形式？江美仪说：“最重要大家合作愉快，（拍）多点好作品给更多观众看，为观众带来更多快乐和正能量。”

视帝陈山聪感谢本地观众

视帝方面，陈山聪击退大热林敏骢、视帝陈展鹏、马国明和受力捧的周嘉洛，今年入行30年的他终于凭《金宵大厦2》拿下第一座视帝。

46岁的陈山聪接受本报访问时，不忘感谢新加坡观众给予支持，提及他先前豪言封帝会裸跑，他笑道：“其实我整天都‘裸跑’的啦，赤裸上身跑，哈哈。没有那么冷的时候，我再‘裸跑’给大家看！”由于颁奖典礼后即投入新剧《夺命提示》的拍摄，他不会特别庆祝得奖，倒是希望有机会跟李施嬅和《金宵大厦2》的监制、编剧和编审聚餐。

视帝大热林敏骢原本因脚伤不能出席颁奖礼，临时改变主意拄着拐杖到场。竞争者陈山聪是否担心影响得奖胜算？他直言：“颁奖礼多些人参与是好的。尤其是今年骢哥（林敏骢）的成绩非常好，他能够出席是我们的光荣，没有担心不担心的。奖只有一个，无论是谁拿，我都一样开心。这个前辈真的做得很好，希望不久的将来我们‘双聪／骢’能一起合作。”

陈山聪在颁奖典礼前于IG分享太太送的胸针，除了搭配服装，他认为这个饰品也为自己带来幸运，“太太知道我很喜欢这样的饰品，这也是我喜欢的颜色，寓意我能大红大紫，我很感谢老婆的心意。”

另一边厢，林敏骢虽然未能夺视帝，但他为《下流上车族》获最佳剧集感到开心，上台领奖时趁机宣传他3月份的演唱会，并且恭喜新出炉的视帝陈山聪。林敏骢说个人的荣辱事小，对他而言，《下流》能拿“终极大奖”（最佳剧集）才重要。