胡定欣、陈晓华“胸口划一刀”吸睛

香港众艺人盛装出席颁奖典礼，女艺人争妍斗丽，男艺人斗型斗帅，逐现场投票选出的最佳衣着奖。两届视后胡定欣、小花陈晓华均以个性性感黑裙亮相，双姝不约而同“胸口划一刀”，各有“割”美，最后双双获选为最佳衣着女艺人；最佳衣着男艺人则由万绿丛中一点“白”的陈山聪夺得。

邓智坚、蒋家旻夺最佳男女配角

27岁的周嘉洛三年前凭《爱·回家之开心速递》金城安夺得最佳男配角，成为这个奖项历届最年轻的得主；今年他凭《痞子殿下》纪威一角拿下最受欢迎电视男角色，再创纪录成为此奖项最年轻得主。樊亦敏则凭处境剧《爱·回家之开心速递》“三太”白天娥深入民心，击败花旦、小花勇夺最受欢迎电视女角色。

众望所归，蒋家旻凭《美丽战场》的奸角锺家琪首夺最佳女配角，她领奖致词说，很多人觉得她的演艺之路走得比别人慢，但她参加训练班时，看着很多师兄师姐一步一脚印，渐渐收获成就，让她明白坚持的可贵。邓智坚凭《下流上车族》摘下最佳男配角，他知道得奖的一瞬间眼泛泪光，受访时大方回应：“相比其他人，我只是新人，真的没有想过可以拿奖。”

另外，吴伟豪、郭柏妍分别夺得飞跃进步男、女艺员，马来西亚最喜爱TVB电视剧集为《超能使者》，马来西亚最喜爱TVB男女主角分别由陈展鹏（《超能使者》）、刘佩玥（《美丽战场》）拿下，这也是陈展鹏第三度夺得此奖。