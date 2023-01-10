金唱片大奖BTS六连霸 Psy率全场跳骑马舞

（曼谷讯）有韩国“格莱美奖”之称的第37届金唱片大奖7日晚在泰国曼谷举行，实体专辑大奖由防弹少年团（BTS）夺得，这也是BTS连续第6年拿下专辑大奖；串流音乐大奖落在新晋女团IVE手上。Psy夺得年度歌手大奖，在颁奖礼献唱新歌及代表作《江南Style》，率全场跳“骑马舞”，掀起高潮。

防弹少年团在本届颁奖礼上荣膺4冠王，包括实体专辑大奖、最佳专辑奖、TikTok金唱片人气奖，以及成员j-hope（郑号锡）获得“Thai Fans Support with Baoji”奖。代表组合出席颁奖典礼的j-hope说，去年总销量330万张的“Proof”专辑，是他们和ARMY（BTS粉丝昵称）一起描绘美好未来的专辑。他透露启程往泰国前夕（6日），除了入伍的Jin（金硕珍），他与5名队友聚在一起饮酒，由于不能全员集合，感觉不够幸福，希望BTS成员能早日重聚。

女团IVE和男团Seventeen荣膺3冠王。IVE斩获新人奖和串流音乐大奖、主奖，Seventeen获最佳表演、专辑部门主奖和泰国K-Pop艺人奖。

金唱片大奖颁奖礼曾在日本、马来西亚及中国举行，本届是相隔8年后于海外颁奖，也是疫情暴发后相隔3年再次开放现场，吸引3.5万名粉丝捧场。《财阀家的小儿子》宋仲基及《衣袖红镶边》俊昊担任颁奖嘉宾，公开恋情后首露面的宋仲基未谈及英国女友，只称因《财阀家》剧获喜爱而高兴。