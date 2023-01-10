张恒指郑爽“虐童” 郑父：他把孩子当仇恨工具

（综合讯）中国女星郑爽涉嫌逃漏税，2021年又被爆出在美国找代孕、弃养等丑闻，她被列为“劣质艺人”遭封杀后，她与孩子的父亲张恒同赴美国，却因争夺孩子的抚养权相互指控，大打官司。

两人1月9日于美国丹佛法庭再度就孩子的抚养权交锋。但张恒6日先在加州开记者会公布女儿手指割伤，儿子鼻下受伤的照片及视频，他说女儿手指差点被割断，到医院缝了5针。对虐待儿女的指控，郑爽随即透过律师发声明否认，律师并指郑爽在去年监护权案中，获得更多可与孩子相处的时间，而张恒在未经郑爽的同意下，私自将小孩带回中国而遭开罚，“（张恒）在公堂失利后，便不断地谣传诋毁郑女士。”

郑爽的父亲也就是艺人郑成华，1月7日在微博发文炮轰张恒谎话连篇，郑成华上传一段郑爽喂孩子吃饭的视频，片中母子互动亲密，出现欢笑声，并非张恒所说的孩子害怕妈妈。郑成华强调：“孩子在我们家很幸福，很温馨。”不像张恒把亲骨肉当成仇恨的工具。他透露科罗拉多州警方4日出于“未知原因”到郑爽住所，看到孩子状态后，判定小孩快乐且非常健康，在5分钟内结束访谈。

张恒看见声明后做出回应，强调郑成华若觉得他在撒谎，可在24小时内提出证据，他认为儿子的伤口非跌倒，更像是烫伤，希望郑爽与她的父母给出合理解释。