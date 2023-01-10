宋慧乔诠释复仇者 血腥剑舞摧毁五人帮

黑暗荣耀 The Glory

可在Netflix观看

韩剧《黑暗荣耀》分两季播出，第一季的8集在2022年12月30日同时上架，女主角的复仇行动刚刚开始，已经相当刺激，让人期待预计2023年3月开播的第二季8集后续发展。

《黑暗荣耀》讲述从校园霸凌引发的复仇战，故事从18年前女主角文同恩（宋慧乔饰）在高中惨遭五个同学霸凌开始，主导者是仗着家境富裕为所欲为的朴妍珍（林智妍饰），她和四个同党李莎拉、全在俊、崔惠廷和孙明悟不断对同恩施暴，包括揍她、踢她、强吻她，还用直发棒烫得她全身伤痕累累，留下无法消除的疤痕。

林智妍（左图）第一次演反派。李到晛（右图）自愿当宋慧乔复仇计划的刽子手。（Netflix提供）

挑拨“五人帮”关系

同恩后来自动退学，靠着打工和自修念完大学。她精心部署，到世明私立小学当教师，成了妍珍女儿的班主任。她跟妍珍说：“从今以后有你受的了，就像我以前一样。”

妍珍现在是知名天气预报主播，丈夫是建设财团理事，她虽然摆出傲慢姿态跟同恩说：“我以为你会遇到一个穷光蛋，生下一堆穷光蛋，过着穷光蛋的生活。”转过身的妍珍心中不安，万一同恩曝光她的黑历史，她努力经营的“亲切善良”和“幸福家庭”形象将瞬间崩塌，丈夫又会如何对她？

同恩要对付的不只妍珍。她开始挑拨“五人帮”的关系，包括让在俊知道妍珍的女儿其实是他的骨肉。告诉明悟当年另一个霸凌受害者不是自杀而是被妍珍所杀，好让明悟勒索妍珍。同恩搜集莎拉吸毒的证据，向对方要一大笔钱；得知惠廷将嫁入豪门，她威胁惠廷听自己使唤，否则就将惠廷的过去告诉夫家。

为了接近妍珍的丈夫，同恩投其所好学习围棋，教她围棋的大学前辈周汝正（李到晛饰）就这样卷入同恩的复仇计划中。

金银淑成功转型写复仇剧

这是宋慧乔与《太阳的后裔》编剧金银淑二度合作，两人都是首次挑战复仇剧。作品包括《太阳的后裔》《秘密花园》《鬼怪》等的金银淑，证明自己不仅能擅长动人的爱情故事，也能写出让人看得咬牙切齿又大呼过瘾的复仇剧。

《黑暗荣耀》故事充满张力，最精彩是主角部署了18年的复仇大计，到了真正付诸行动时，她直接与加害者对峙，“Showhand”（摆明）式的复仇方法让人看得十分痛快。剧中有许多精彩对白，尤其是同恩与妍珍的对峙，妍珍问同恩为什么不去死，同恩回应：“连你这样的坏人都过得好好的，我干吗要去死？幸好我还活着，可以再见到你，尤其是现在，我觉得很有趣。”

编剧也以同恩旁述的方式，让观众了解她的内心和行动，像是忆起以前被妍珍逼着跳舞娱乐大家，同恩说：“妍珍，我希望你依然想看我跳舞，当然，我跳的是血腥的剑舞。”后来汝正向同恩告白，同恩跟他说：“我需要的不是王子，是一个陪我跳剑舞的刽子手。”

最精彩的一句台词是，妍珍的丈夫问同恩为什么喜欢围棋，她说：“我喜欢在沉默中拼命交锋的感觉，对方精心建造的领地，要摧毁它才能获胜，这一点我也喜欢。”台词充满寓意。

林智妍嚣张气焰让人发火

宋慧乔终于脱离大家熟悉的爱情剧，备受期待，她在记者会上说，一直想尝试这类题材和角色，虽然诠释上有难度，但演得非常开心，比起被害者的可怜模样，她更希望展现坚强的样子。

女神敢于突破，是该掌声鼓励，从说话的口吻到眼神和表情，她确实有一些改变，可以感觉到她真的很努力，但就如她自己所言，诠释这类角色不容易，觉得她的演技仍缺了一点冲击力，语气不够冷，眼神不够狠。反而是第一次演反派的林智妍非常抢镜，将拥有天使脸孔和恶魔内心的角色诠释得十分到位，那股嚣张气焰让人发火，饰演她少年版的辛叡恩表现也很赞。

李到晛在首8集未有太多发挥的空间，但剧情暗示他也有想复仇的对象，是杀害他父亲的男子。他得知同恩的遭遇之后，决定助她一臂之力当她的刽子手，相信第二季剧情将让李到晛有机会好好展现演技。

果栏中的江湖大嫂（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825）下午5.00

主演：陈炜、黄浩然、岑丽香、杨明、黄光亮。油麻地果栏龙蛇混杂，愈夜愈精采。三名自强不息的新女性，在男人堆中施展浑身解数，与果栏霸王争斗，誓要成为新一代果栏的话事人。

星期二特写：输在起跑点

8频道 晚上8.30

第三集《克服隐形的障碍》：铁人名厨陈喜明自小患有阅读障碍，导致他无心向学，小学成绩一落千丈，中二就辍学的陈喜明曾误入歧途，甚至被毒瘾纠缠多年。24岁的王思杰在小学五年级时，被诊断患有自闭症，他的性格孤僻，曾被同学欺负，小学成绩欠佳。他们两人怎样克服隐形的障碍，凭着刚强的毅力和信念，努力实现梦想？

把握好食机

U频道 晚上9.00

节目介绍槟城亚参叻沙、意大利面、仁当牛肺。如果想吃点甜点，还有肉桂卷、桃酥饼干和精美的鸡尾酒等。带观众认识制作美食的家庭面包师和厨师、比萨专家和青年厨师。

无名弒 Nobody

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上10.00

哈奇（Robert Odenkirk饰）与妻子育有一儿一女，在岳父的五金加工厂担任会计，生活平淡无奇。哈奇家遭入室抢劫，他私下调查时解救被骚扰的少女，惹上俄罗斯黑手党，哈奇的神秘过往也开始曝光。